Як оновити колір ялинкових прикрас за допомогою повітряних кульок

Зима — час чарівності, коли хочеться наповнити дім теплом, затишком і святковою атмосферою. Одним із ключових елементів святкового настрою є прикрашена ялинка, яка тішить своїм виглядом усю родину.

Але що робити, якщо у вас залишилися старі ялинкові прикраси, колір яких більше не відповідає вашому новорічному настрою чи концепції декору? На сторінці mrsclarehoops запропонували геніально простий спосіб оновити колір ялинкових куль, не витрачаючи зайвих коштів та не захаращуючи будинок новими іграшками.

Цей метод дозволяє швидко перетворити старі прикраси на модні та стильні, лише за допомогою повітряних кульок.

Що потрібно для оновлення прикрас

Старі ялинкові кулі будь-якого розміру та кольору

Повітряні кульки (різних кольорів та фактур, залежно від ваших вподобань)

Як оновити ялинкові прикраси

Оберіть колірну гамму. Визначтеся з кольорами, які пасуватимуть до вашого святкового декору. Повітряні кульки можна обирати матові, глянцеві, перламутрові чи навіть із цікавим принтом — все залежить від вашої фантазії. За допомогою ножиць відріжте верхню частину повітряної кульки (зона, де її зазвичай зав’язують після надування). Натягніть відрізану повітряну кульку на ялинкову кулю. Матеріал повітряної кульки щільно облягає прикрасу та створює новий вигляд із гладкою, однорідною поверхнею. Переконайтеся, що поверхня рівна, без зморшок чи перекосів. Якщо потрібно, обережно вирівняйте матеріал, щоб іграшка мала акуратний вигляд.

Переваги цього методу

Економія коштів. Замість купівлі нових ялинкових прикрас ви використовуєте наявні кулі та бюджетні повітряні кульки.

Швидкість і простота. Уся процедура займає кілька хвилин, не потребує складних інструментів чи матеріалів.

Універсальність. Ви можете експериментувати з кольорами та текстурами, змінювати зовнішній вигляд прикрас хоч кожного року.

Спробуйте цю ідею і ваші ялинкові прикраси набудуть нового життя, додадуть оселі особливого святкового настрою.

Нещодавно ми писали про те, як зробити їстівні свічки з вершкового масла.

Читайте також: