Як оновити свій будинок до весни: 9 простих і бюджетних способів від дизайнерів та фахівців феншую

Іноді ми роками не оновлюємо свій простір, і це може призвести до того, що наші помешкання мають втомлений і нудний вигляд. Оновити свій будинок навесні можна різними способами: організувати прибирання або ефективнішу організацію простору, наповнити вази свіжими квітами або додати кілька нових аксесуарів, які змусять ваше серце співати.

Весна – час оновлення. І змін потребує не лише наш гардероб чи зовнішній вигляд, а й наш будинок. У міру того, як дні стають трохи довшими й теплішими, ми починаємо шукати способи вивести наші оселі з режиму сплячки, привівши наші інтер'єри у відповідність зі світом природи зовні. На щастя, є прості способи оновити своє помешкання навесні та оживити будь-який простір до нового сезону.

Експерти з осель поділилися з читачами Woman&Home найпростішими способами прикрасити свій дім до приходу весни.

Позбудьтеся зайвого

Весняне прибирання набагато легше проводити в розчищеному приміщенні, а наведення ладу вдома може виявитися дуже корисним. Заберіть усе, що вам не дуже подобається – ви не зобов'язані тримати навколо себе речі, які не любите, стверджують фахівці з феншую. Йдеться не лише про безлад, це стосується також і декору, фотографій, витворів мистецтва та подарунків по всій оселі.

Якщо щось викликає сумні, важкі, стресові або дратівливі спогади чипросто турбує вас, це на підсвідомому рівні ускладнює вам життя. Просто позбудьтеся цих речей.

Зробіть прибирання

Прибирання можна зробити в кілька етапів або скласти список завдань і запросити професіонала. Якщо ви волієте зробити все самостійно і за один раз, присвятіть цьому вихідні. В будь-якому разі новий сезон – гарний шанс зайнятися тими справами, якими часто нехтують, як-от чищення матраців і килимів.

Почистьте пухові ковдри й подушки – "сплячка" закінчується, і необхідність у важких додаткових ковдрах відпадає. Звісно, що після довгої зими вони вбирають пил, волосся і часточки шкіри, тому перш ніж прибрати їх на зберігання на теплі місяці, виперіть їх або віддайте у професійне чищення.

Оновіть простір

Заповніть оселю свіжим повітрям. Відчиняйте вікна щоразу, коли з'являється можливість освіжити й оживити простір. Полагодьте проблемні місця або зламані речі. Пошкоджене лакофарбове покриття і непридатні для використання предмети – все це створює відчуття недбалості в домі, яке може передатися людям, що живуть у ньому. Весна – ідеальний час, щоб усе відремонтувати.

Зверніть увагу, де утворюється павутиння. Фахівці з феншую кажуть, що павуки люблять спокійну, застояну енергію, але застій – це останнє, що вам потрібно для здорової, багатої, щасливої та успішної оселі. Тож розчистьте павутиння, очистьте і прикрасьте територію та відчуйте, як навколо вас зростає відчуття добробуту.

Додайте сезонний аромат

Фото: Credits

Ароматизація будинку часто не береться до уваги, але вона може змінити світ на краще в новому сезоні.

Щоб надати помешканню приємний запах до приходу весни, фахівці з ароматів рекомендують використовувати у свічці або дифузорі квіткові запахи, як-от троянда, жасмин і герань, які можуть додати до приміщення свіжий і стійкий квітковий аромат.

В цю пору року також популярні свіжі аромати. Евкаліпт або бергамот ідеально підходять для прикрашання місць в оселі з інтенсивним рухом, як-от коридори й ванні кімнати. Спробуйте спрей для кімнати, щоб швидко досягти необхідного аромату.

Додайте колір

Як оновити свій будинок навесні / Фото: Credits

Коли ми думаємо про весну, на думку спадає легка пастельна палітра життєрадісних жовтих, синіх і бузкових кольорів.

І йдеться не лише про додавання останніх тенденцій у відтінках фарб для інтер'єру: додавання кольору в меншому масштабі може суттєво вплинути на відчуття будь-якої кімнати.

Наприклад, райдужні філіжанки для кави або яскрава маслянка можуть додати оптимізму під час сніданку на вашій кухні.

Заміна подушок може легко поміняти атмосферу у вітальні.

Переставте меблі

Найстаріший трюк, але він справді працює і нічого не коштує. Можна перенести стілець або килим зі спальні до вітальні. Можна пересунути кімнатні рослини, витвори мистецтва чи консольні столики.

Крім додавання нового пледа або яскравої подушки на улюбленому шкіряному кріслі, просте переміщення меблів означає, що ми починаємо дивитися на речі з іншого боку.

Створення нового тла у вашому житловому просторі за допомогою переміщення дзеркал або творів мистецтва також допоможе створити відчуття новизни. Щойно ви почнете, можливо, вам не захочеться зупинятися. Декілька простих перестановок можуть перетворити бюджетну вітальню та зробити наш простір яскравим і новим.

Повісьте щось на стіну

Як оновити свій будинок навесні / Фото: Credits

Гобелени та полотна – нова тенденція дизайну інтер'єру 2024 року і чудовий спосіб надати стінам текстури, забавних візерунків та яскравих кольорів. Настінний гобелен або картина можуть легко змінити простий простір, і це більш унікальний підхід, ніж дзеркало.

Тканинні настінні композиції можуть допомогти додати нових кольорів весни і стати окрасою стіни в коридорі. Використання тканин як настінного декору допомагає пом'якшити простір, додавши тепло та багатошарові текстури, додаючи відчуття глибини кімнати.

Оновіть постільну білизну

Як оновити свій будинок навесні / Фото: Credits

Крім переходу на легшу пухову ковдру, весна – гарний час, щоб придбати нові простирадла. Постільну білизну необхідно міняти, коли настає весна. Ваше ліжко є центральним елементом спальні, а це означає, що вам знадобиться постільна білизна, яка підходить для весни.

Виберіть яскраві тони, щоб підвищити енергію. Не забудьте також змінити подушки і пледи, щоб уся постільна білизна відповідала інтер'єру кімнати.

Додайте свіжі квіти

Фото: www.credits

Кімнатні рослини – один із найпростіших і найшвидших способів додати текстуру та радісну атмосферу, незалежно від того, розкидані вони по полицях чи стоять на дерев'яній підставці для кімнатних рослин у сільському стилі. Пальма в кутку біля крісла створює відчуття пляжного відпочинку, а китайське грошове дерево завжди додає життєрадісності журнальним столикам і робочим столам.

Фото: Credits

І не забудьте позбутися всіх рослин, які вже мають не найкращий вигляд. Викиньте всі хворі кімнатні рослини або засохлі квіти – ваш дім відображає ваше життя, а похилені кімнатні рослини нікому не додають радості.

Читайте також: