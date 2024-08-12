Як "освіжити" старий ґрунт для нового садіння

Оновлення старого ґрунту з попереднього сезону – це важливий крок для підготовки його до нового вегетаційного періоду.

Садівниця Visakha Mao розповіла своїм читачам, як оновити та освіжити ґрунт перед садінням нових рослин.

Ось покроковий процес, як можна ефективно оновити ґрунт і підвищити його родючість:

Додайте овочеві та кухонні відходи, а також підстрижену траву на поверхню старого ґрунту. Це допоможе збагатити ґрунт органічними речовинами, що сприятиме підвищенню його родючості та поліпшенню структури;

Нанесіть один шар ґрунту для грядок або ґрунту у горщики. Цей шар допоможе відновити родючість і створить оптимальні умови для коренів нових рослин;

Додайте органічний компост. Компост забезпечить ґрунт додатковими поживними речовинами та поліпшить його структуру, а також сприятиме розвитку корисних мікроорганізмів;

Нанесіть ще один шар ґрунту для грядок або ґрунту у горщики. Цей додатковий шар допоможе зберегти стабільність структури ґрунту і покращить умови для росту рослин.

Цей процес забезпечить ґрунт необхідними поживними речовинами та покращить його загальний стан, що сприятиме здоровому росту рослин у новому вегетаційному періоді.

Додайте азоміт, який є відмінною добавкою для сільськогосподарських культур, компосту та ґрунту. Він допомагає збільшити врожайність плодів завдяки своєму багатому складу мінералів і мікроелементів. Його використання допоможе покращити загальний стан ґрунту і забезпечити рослинам необхідні елементи для успішного розвитку.

Мульчування . Мульча допомагає зберігати вологу, контролює ріст бур’янів і додатково збагачує ґрунт при розкладанні.

Мульча допомагає зберігати вологу, контролює ріст бур’янів і додатково збагачує ґрунт при розкладанні. І на останок, просто додайте води.

Цей процес не тільки відновить родючість вашого ґрунту, але й підготує його для нового сезону, забезпечуючи рослинам здорове і продуктивне середовище для росту.

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