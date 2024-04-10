Як пересаджувати рослини, щоб їм не нашкодити

Пересаджувати рослини загалом не складно, але потрібно знати основні правила та намагатися їх максимально ретельно дотримуватись.

Весна, особливо рання, найкращий час для пересадження рослин. Тому якщо ви хочете щось пересадити у себе в саду, саме час зробити це зараз.

The Mediterranean Gardener – досвідчений садівник – показав, як пересаджувати рослини, щоб їм не зашкодити.

За можливості добре полийте рослину за день до її переміщення і видаліть всі бур'яни, що ростуть поруч із нею.

Заздалегідь викопайте нову яму, щоб скоротити час, протягом якого щойно викопана рослина буде поза землею. Тільки після цього почніть викопувати рослину, яку збираєтеся пересадити.

Чим більше коренів ви викопаєте разом із рослиною і чим менше пошкоджень буде їм завдано, тим легше рослина відновиться на новому місці.

Під час пересадження тримайте рослину за стебло, помістіть її у викопану ямку та відрегулюйте її глибину, якщо це необхідно.

Засипте ямку з новою рослиною землею, поки ґрунт навколо не вирівняється з навколишньою землею.

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Полийте вашу рослину і засипте посадку невеликим шаром мульчі, яка збереже вологу.

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