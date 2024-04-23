Як змінити вигляд вітальні до весняно-літнього сезону: 5 простих та бюджетних прийомів

Щоб підняти собі настрій та зарядити енергією свій житловий простір, не потрібно багато сил, часу та грошей.

Ми завжди відчуваємо хвилювання і гордість, коли змінюємо своє житло, і іноді найпростіші та недорогі ідеї виявляються найефективнішими. Оскільки природа розквітає після зими, сьогодні саме час протерти будинок від пилу, прибрати важкі ковдри і трохи змінити атмосферу.

Експерти описали Woman&home 5 чудових та простих способів оновити свій будинок до весни, завдяки яким після холодних місяців у наших будинках стане легше та яскравіше, а ми подумки підготуємось до сонячних днів.

Щоб оновити вітальню до літа, можливо, варто почати з більш ретельного генерального прибирання, відсунувши дивани та крісла від стін та забравшись у важкодоступні місця. Організація дому також є чудовим початком.

Змініть аромат

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Про аромат часто забувають, але він дуже впливає на те, як ми почуваємося. Так що подумайте про те, щоб додати весняно-літній аромат до вашої вітальні за допомогою нових ароматичних свічок або масляних дифузорів, щоб створити атмосферу, що надихає.

Взимку теплі пряні та ягідні аромати створюють атмосферу затишних вечорів, але навесні замініть їх ароматами свіжих ніжних квітів та цитрусових, щоб надати кімнаті набагато легшу ауру, виберіть фрезію, троянду, ветивер, лимон, флердоранж, лаванду, лілію.

Замініть чохли на подушках

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Якщо у вашій вітальні багато подушок, спробуйте прибрати кілька, щоб зробити кімнату більш свіжою. Далі замініть важкі трикотажні чи оксамитові чохли на легші у повітряній весняній палітрі.

Дизайнерка інтер'єрів Іларія Баріон каже, що, додаючи пастельні акценти, такі як м'який синій, ніжний рожевий та приглушений зелений, через декоративні подушки, ви можете миттєво прикрасити кімнату та створити більш затишну атмосферу без серйозних вкладень.

Додати рослини

Як перетворити вітальню до весняно-літнього сезону / Фото: Credits

Кращі кімнатні рослини наповнює зеленню, текстурою та радісною атмосферою, вдихаючи життя у будь-який простір. Рослини також забезпечують візуальний зв'язок з пишною зеленню, що росте за вікном. Дизайнерка інтер'єрів Дженні Вуд говорить, що рослини підходять практично до будь-якого інтер'єру, так що ви не помилитеся.

Розміщуйте свої рослини на різній висоті: на підлозі, на полицях і камінних полицях, а також високо за допомогою вішаків для рослин або на рейках, що перетинають стелю.

Зверніть увагу на зміїну рослину, драцену, потос, заміокулькас заміфолію та кімнатні пальми. Переконайтеся, що ви знаєте, як часто їх поливати, тому що мертві кімнатні рослини не дуже хороші для поліпшення декору.

Поміняйте штори

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Один із найкращих інтер'єрних прийомів, що дозволяють оживити кімнату, — це поміняти штори, каже Дженні Вуд. Вона пояснює, що важкі оксамитові штори на підкладці можуть бути грними в холодні місяці, але навесні та влітку вони не тільки затемнять простір і збережуть тепло, але й страждають від сонячних променів.

Замінивши їх на бавовняні, лляні чи прозорі портьєри, ви не тільки освіжите свій інтер'єр, але й подовжите термін служби обох комплектів штор.

Переставте меблі

Переміщення меблів — один із найкращих способів перетворити вітальню за обмеженого бюджету, надавши простору зовсім іншого вигляду. Близько розташовані меблі, які здаються теплими і затишними в холодні місяці, можуть не працювати так само добре, коли погода покращується, стверджує Дженні. Дайте собі простір, щоб дихати, навівши лад, а потім подумайте про те, щоб перемістити крісло, стіл або диван ближче до вікна, щоб максимально використати сонячне світло.

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