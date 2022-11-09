Як перевести кота на інший корм: поради та рекомендації

Стан здоров'я, самопочуття, настрій, зовнішній вигляд кішки значною мірою залежать від того, чим вона харчується. Турботливі господарі намагаються давати вихованцям корм із високим вмістом м'яса або риби, з добавками, які зміцнюють імунітет, сприяють здоровому травленню, покращують стан шкіри та шерсті.

Але знайти такий корм з першого разу не завжди вдається. Чи можна міняти корм кішкам, в яких випадках це варто робити та як правильно перевести кота з одного корму на інший?

Зміна корму в кішки виправдана, якщо:

зараз вихованець отримує корм не кращої якості;

змінилися його потреби (перехід до іншої вікової категорії, вагітність, кастрація, зниження рівня активності, хвороба).

Якщо є сумніви, чи потрібно міняти корм кішці, краще проконсультуватися з ветеринарним фахівцем. Він порекомендує збалансований корм з добавками для підтримки імунітету, профілактики проблем зі здоров'ям.

Як правильно перевести кота на інший корм: особливості процесу

Є кілька правил, як міняти корм коту:

не варто знижувати клас корму. Виправданий перехід з категорії економ або преміум на супер-преміум, холістик, але не навпаки;

від першого дня необхідно відстежувати реакцію кішки на зміну корму. Якщо він викликає алергію, розлад травлення, крім повернення до колишнього харчування може знадобитися допомога ветеринарного лікаря;

перехід на новий корм кішки здійснюється плавно, щоб він поступово витіснив, замінив звичний раціон.

Більшість фахівців рекомендує здійснювати переведення кішки на інший корм за 7 днів. Об’єм порції залишається колишнім, але змінюється склад:

в 1-2 день новий і старий корм змішуються в пропорції 1:3;

на 3-4 день – 1:1;

на 5-6 – 3:1;

на 7 день перехід завершується, можна давати вихованцеві порцію, яка повністю складається з нового корму.

Ці рекомендації стосуються того, як перевести кота на новий сухий корм, якщо він і раніше отримував сухий, але з іншим смаком, складом. А як вводити новий корм кішці, якщо змінюється його тип, форма (шматочки в соусі, паштет)? В такому разі перехід повинен бути більш плавним і тривалим:

для початку в перші 2 дні, новим кормом рекомендується замінювати всього 10% порції;

починаючи від 3-го дня збільшити його частку до 25% і дотримуватися такого співвідношення щонайменше протягом 3 днів;

ще 3 дні змішувати консервований корм і гранули в рівних пропорціях;

протягом наступних 3 днів дотримуватися співвідношення 75% нового корму на 25% старого.

Таким чином, повний перехід здійснюється на 12-й день, а якщо кішка важко пристосовується до зміни раціону, то й пізніше.

Необхідність повністю перевести вихованця на вологий корм виникає досить часто через схильність до сечокам'яної хвороби, пародонтозу, випадання зубів. Повний перехід з вологого корму на сухий зазвичай не потрібен, краще чергувати або міксувати обидва типи. Але якщо кіт раніше отримував тільки вологий корм, його знайомство з сухим теж має бути поступовим.

І ще один важливий нюанс. Сухий корм часто насипають із запасом, вихованець їсть, коли захочеться, а вологий швидко псується. Тому перед переведенням з гранул на консерви кота доведеться привчити до харчування за розкладом.

Чи можна різко перевести кота на інший корм?

Навіть якщо у нового корму ідеально збалансований склад і він значно краще за якістю, ніж старий, поспішати з переходом не варто. Травній системі потрібен час на перебудову, на різку зміну корму вона неминуче відреагує проносом або закрепом, а у кота може сформуватися відраза до новинки.

Як зрозуміти, що корм не підходить для кішки?

Тривожні сигнали:

інтенсивна діарея, блювота;

відсутність випорожнень протягом 2 і більше днів (закреп);

здуття живота, метеоризм;

неприємний запах із рота;

калові, блювотні маси містять погано переварений корм;

прояви алергічної реакції – сильний свербіж, висипання, лупа, почервоніння шкіри та слизових, виділення з носа, рясна слинотеча, сльозотеча, чхання;

відмова від корму, який кішка вже спробувала.

Тимчасові збої в роботі травної системи (зміна консистенції випорожнень, епізодична діарея, нетривала, до 2 днів, затримка дефекації) можуть бути нормальним для перехідного періоду явищем, протягом тижня випорожнення повинні нормалізуватися. А ось алергія – привід негайно відмовитися від новинки.

Що робити, якщо кішка не хоче їсти новий корм?

Як привчити кота до нового корму, якщо він не хоче навіть спробувати його? Щоб підштовхнути вихованця до ближчого знайомства з вологим кормом, спробуйте вимазати ним лапку або ніс. Кішка почне вмиватися, вилизуватися та скуштує їжу. А сухий корм можна полити соусом від вологого та вдатися до того ж прийому. Якщо кішка однаково не проявляє ентузіазму, спробуйте поекспериментувати зі смаками, запропонувати їй корм, в складі якого переважає інший вид м'яс, або раціон на основі риби. Відмова кішки від корму незабаром після знайомства може бути пов'язана з низькою поживною цінністю (в складі багато злаків і мало м'яса), з неприємними відчуттями, які виникають після їжі. У таких випадках спробуйте поміняти клас, бренд.

Поступова зміна корму у кішки: навіщо це робиться?

Фахівці закликають уникати різкого переходу до нового корму з низки причин:

набір ферментів, кількість і концентрація шлункового соку, які потрібні для перетравлення того чи іншого корму, залежать від особливостей його складу. Травна система звикає до певного корму, та її перебудова не може відбутися моментально;

якщо кіт звик до недорогого корму з ароматизаторами, підсилювачами смаку, то натуральний запах і смак супер-преміального або холістичного раціону можуть здатися йому недостатньо привабливими, а в разі змішування кормів різниця поступово згладжується;

кішки неохоче змінюють смакові уподобання, поява хоча б одного нового інгредієнта їх насторожує. Потрібно дати час звикнути, розкуштувати і полюбити новий корм;

оскільки в перше годування вихованець отримує невелику порцію нового корму, знижується ризик важкої реакції в разі індивідуальної непереносимості одного з інгредієнтів.

Перехід кішки на новий корм – стрес для організму!

Якщо ви вирішили запропонувати вихованцеві корм з поліпшеним складом, високим вмістом м'яса, зокрема свіжого, збагачений значним набором вітамінів, мінералів, пребіотиками, імуностимуляторами та іншими корисними для здоров'я добавками, таке рішення гідне поваги. Але шлунково-кишковий тракт кішки – не комп'ютер або смартфон, настройки яких можна поміняти натисканням декількох кнопок. Це тонка, делікатна система, якій потрібен час для природної адаптації до будь-яких змін раціону. Так що наберіться терпіння, привчайте вихованця до нового корму поступово й обов'язково стежте за його реакцією.