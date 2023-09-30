Експерт розповів, як впоратися з горем від втрати домашнього улюбленця

Домашні тварини приносять у життя багато любові і радості. Вони милі, кумедні та єдиний мінус домашніх вихованців полягає в тому, що тривалість їхнього життя набагато коротша, ніж у нас — можливо, вони живуть менше, бо люблять більше.

Якою б не була причина, смерть свійської тварини, на жаль, є неминучою частиною нашого життя. Незалежно від того, скільки разів ви стикалися зі втратою вихованця, легше не стає. Горе від втрати домашнього улюбленця може бути дуже сильним і торкнутися всіх членів сім'ї. Іноді пережити втрату буває настільки складно, що доводиться шукати підтримки та звертатися до фахівців, що, звичайно ж, є цілком розумною та адекватною стратегією.

Але, якщо ви волієте впоратися зі втратою самостійно, то, можливо, вам допоможуть поради експерта в галузі психічного здоров'я, який розповів Womans World, як ви можете знайти втіху для себе та своїх дітей і що можете зробити, щоб підтримати інших, які переживають цей важкий період. Чим сильніше кохання, тим сильніша гіркота втрати, навіть коли справа стосується свійських тварин. Експерт пояснює складні почуття, які ви можете очікувати, коли втрачаєте улюбленого пухнастого друга.

Глибоке горе

Для деяких людей втрата домашньої тварини може бути подібна до втрати коханої людини. В опитуванні понад 3000 власників на сайті домашніх тварин 78 відсотків користувачів зізналися, що глибина смутку, якого вони зазнали у зв'язку зі втратою домашньої тварини, була порівнянна зі смертю друга або члена сім'ї.

Страх бути неправильно зрозумілим

Проблема в тому, що багато хто зменшує біль від втрати тварини. Особливість, через яку набагато важче впоратися з горем втрати домашніх тварин, полягає у тому, що, згідно з деякими опитуваннями, 90 відсотків власників домашніх тварин вважають, що суспільство не сприймає їхнє горе так серйозно, як слід. Оскільки інші не сприймають це серйозно, скорбота може свідомо чи несвідомо продовжувати чи погіршувати симптоми горя.

Проте люди зазвичай не беруть на роботі відгули, щоб оплакати свого вихованця, і лише в поодиноких випадках звертаються за допомогою до психолога або груп підтримки, незважаючи на те, що багато хто, за їхнім же власним визнанням, хотів би це зробити і потребував у допомозі.

Відпустити почуття провини

Як власник домашньої тварини ви несете відповідальність за добробут свого вихованця. Часто, коли домашня тварина вмирає, власники можуть почуватися відповідальними, особливо у випадках, коли вони вирішили приспати свого вихованця. У цьому разі експерт рекомендує м'яко нагадати собі, що почуття провини у зв'язку зі смертю вашого вихованця абсолютно нормальне.

Зробіть все можливе, щоб відпустити почуття провини, пов'язане зі смертю вашого вихованця. Нагромадження сорому поверх провини і горя лише посилить ваш дискомфорт. Визнайте свою провину та дозвольте їй піти. Повторюйте про себе: "Я ухвалив найкраще можливе рішення, використовуючи інформацію, яка в мене була".

Як подбати про себе під час втрати вихованця

Жалоба нікому не зручна. Однак важливо, щоб ви дбали про свої розум, тіло і душу в розпал горя, щоб ви могли його пережити і рухатися далі. Ваш вихованець любив вас, так що тепер вам теж потрібно полюбити себе.

Дайте собі дозвіл на скорботу

Дайте собі час та простір, необхідні для скорботи. Горе велике, потужне, болісне та складне; це не те, що ви можете просто подолати. Ви можете відчувати тиск з боку ваших співробітників або партнерів щодо взаємин, які хотіли б, щоб ви швидше пережили свою втрату і повернулися до нормального емоційного стану, але вам варто передусім подбати про себе. Дайте собі 5-10 хвилин на день, щоб засмутитися. Увімкніть сумну пісню, подивіться на фотографію свого вихованця або подумайте про приємні спогади. Майте на увазі, що горе також не зникне повністю. Ви можете продовжувати відчувати це роками, навіть у радісні часи. Це нормально, і з цим можна жити.

Більше рухайтесь

Спробуйте включити у свій розклад 30 хвилин кардіовправ. Дослідження показують, що рух підвищує рівень хімічних речовин, що викликають гарне самопочуття, які допомагають вашому тілу та розуму зцілитися. Вправи також є хорошим способом концентрації — вони дають перепочинок від застрягання у власному смутку.

Шукайте допомоги в інших

Ваші близькі друзі та сім'я, ймовірно, теж знали та любили вашого вихованця, тому вони розуміють всю глибину вашого горя і захочуть вам допомогти. Попросіть їх щодня надсилати вам повідомлення, нагадування та кумедні меми, які допоможуть вам посміхатися. І не соромтеся звертатися за професійною допомогою до терапевта або групи підтримки.

Як повідомити дитину про смерть вихованця

Дослідження Американської академії дитячої та підліткової психіатрії показують, що діти, які виросли з домашніми тваринами, мають високу впевненість у собі та самоповагу, і їм корисно спілкування, прихильність та фізична активність, які може забезпечити домашня тварина. Втрата вихованця, однак, часто є першим досвідом смерті, і душевна робота дитини з подолання цих хворобливих почуттів може бути непосильною. Ось як із цим впоратися.

Будьте чесними

Замість того, щоб розповідати дитині, що пухнастик поїхав на ферму, де він може ростійно бігати та гратися, експерт рекомендує бути у цьому питанні м'якими, але чесними. Активно запитуйте дитину, як вона почувається, і відкрито, із сумішшю співчуття, сили та вразливості, ділитесь з нею своїми почуттями. Пам'ятайте, що ваша дитина дивиться на вас і вчиться, як вона має реагувати на складні почуття. Покажіть дітям, що горе — це нормально, і що потрібно з любов'ю озиратися на життя вашого вихованця.

Як підтримати когось, хто переживає втрату вихованця

Існує безліч книжок і статей про те, як підтримати друга, коли він втратив кохану людину, але у разі втрати домашнього вихованця рекомендацій практично немає. Якщо домашню тварину втратили не ви, але ви любите когось, з ким це сталося, важливо, щоб ви знали, як допомогти. Ось що потрібно робити:

Забезпечте матеріальну турботу. Коли хтось у жалобі, йому важко ясно мислити. Таким чином, хоча ваше питання про те, чим ви можете допомогти, має добрі наміри, він може стати додатковим психологічним тягарем для вашого друга. Допоможіть знайти терапевта чи групи підтримки.

Коли хтось у жалобі, йому важко ясно мислити. Таким чином, хоча ваше питання про те, чим ви можете допомогти, має добрі наміри, він може стати додатковим психологічним тягарем для вашого друга. Допоможіть знайти терапевта чи групи підтримки. Будьте поряд. Хоч би як це звучало, демонстрація вашому другу, що ви досі тут і що ви досі дбаєте про нього, може бути неймовірно зцілюючою. Через кілька тижнів підтримка спільноти може зникнути, але горе все залишиться і тоді ваша присутність у житті друга, що сумує за своїм улюбленцем, буде безцінною.

Горе — це подорож, і це стосується і втрати улюбленця. Горе, яке ви відчуваєте зараз, — це ще один прояв того, як сильно ви любили свого вихованця і якими ніжними були ваші стосунки, поки він був живий. Їхня любов завжди залишиться з нами — і це, зрештою, чудово.

Читайте також: