Як підготувати газон до зими: садівники назвали чотири важливих кроки

Є кілька обов'язкових справ, які потрібно зробити просто зараз, якщо ви хочете, щоб ваш газон добре перезимував і навесні потішив вас своїм акуратним виглядом та яскраво-зеленою травою без бур'янів.

Помилки садівництва, яких слід уникати зараз для «здорового» газону – «Якщо залишити це, це сприятиме зростанню бур'янів»

Кінець вересня — найкращий час для підготовки газону до зими та садові експерти The Grass People найкраще знають, як це зробити, вони поділилося порадами з Еxpress.co.uk, а також застерегли садівників від помилок.

Є чотири помилки, яких садівники повинні уникати, щоб отримати здорові газони без бур'янів навесні.

Як впоратися з мохом

Газонний мох може утворювати щільні ділянки, забираючи у трави воду та поживні речовини, також робить газон нерівним і пухким під час ходьби. Особливо добре мох розвивається у вологих тінистих ділянках і швидко поширюється по всьому газону. Боротися з ним можна лише хімікатами. Після обробки хімікатами через два тижні ви можете видалити мертвий мох, енергійно газонними граблями з пружинними зубами.

Запобігти появі моху можна зменшивши площу тіні на газоні та покращивши дренаж.

Сміття, що гниє на газонах: чому його потрібно видалити

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Листове сміття може бути чим завгодно: листям, гілками, насінням та горіхами або просто людським сміттям.

Фахівці з газонів попереджають, скошену траву та листя, які можуть вкрити всю поверхню газону, потрібно регулярно видаляти. Якщо залишити сміття на газоні на тривалий час, це сприятиме зростанню бур'янів та хвороб, оскільки дренаж буде поганим, а ґрунт засмітиться.

Опале листя необхідно згрібати і видаляти з трави, тому що вони блокують сонячне світло, викликаючи пожовтіння, а також можуть стати джерелом шкідників та хвороб.

Якщо у вас є проблема з вивезенням листя, зробіть компостну скриньку. Перегниле листя — найкраще добриво для вашого саду.

Навіщо потрібна аерація газону

Якщо садівники не аерують свій газон, трава може стати схильнішою до ущільнення, що згодом зупинить її зростання і завадить належному дренажу, який зі свого боку, сприятиме розростанню моху. Навіть неглибокий шар ущільнення може негативно позначитися на загальному вигляді та здоров'ї газону.

Літо закінчилося, і цілком імовірно, більшість газонів ущільнилися. Аерація створить повітряні пори, які допоможуть ущільнити ґрунт та дозволять воді проходити через ґрунт.

Аерацію можна зробити і без спеціальних пристроїв. Візьміть садові вила, застроміть їх у поверхню газону приблизно на 30 мм у глибину і похитайте їх вперед і назад, а потім витягніть. Повторюйте це через кожні 10 см по всій галявині.

Удобрюйте газон правильно

Застосування неправильних добрив або застосування надто великої кількості добрив може принести більше шкоди, ніж користі. Навіть правильне добриво може бути неефективним, якщо його застосовувати надто економно або в невідповідну пору року. Фахівці з трав кажуть, що добриво газону восени забезпечить вашу траву поживними речовинами, необхідними для зміцнення перед зимою.

Оскільки осінь стає вологою, у траві можуть розвиватися такі захворювання, як фузаріоз – сніжна пліснява. Застосування осіннього підживлення для газону допоможе боротися з ними, зміцнивши траву, а також надавши вашому газону привабливий зелений колір.

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