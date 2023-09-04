Як підібрати правильний раціон для цуценят і кошенят – поради експерта

Поява цуценят і кошенят часто асоціюється у господарів з іграми та веселощами. Проте домашні улюбленці потребують особливої уваги, адже власники відповідають за їхнє здоров’я та життя. Особливо це стосується харчування кошеняти чи цуценяти: потреби молодого організму тварини, що росте відрізняються не тільки від людських, а й від потреб дорослих тварин.

Експерт Royal Canin, кандидат ветеринарних наук, фахівець із навчання Royal Canin Олександр Айшпур, допомагає власникам підібрати збалансований раціон для своїх маленьких улюбленців.

Кошенята і цуценята vs люди

Слід усвідомлювати, що організм і харчові потреби тварин та людей дуже відрізняються. Годування зі столу не принесе користі вашому улюбленцю і навіть може нашкодити. Раціон тварини повинен відповідати її харчовим потребам у той чи інший період життя.

Наприклад, якщо людині важливе різноманіття у їжі, то для котів воно не настільки принципове за рахунок меншої кількості смакових рецепторів. Проте для них важливо отримувати збалансований раціон, що буде містити всі необхідні поживні речовини у правильних кількостях. Якщо порівнювати раціон кошенят і людей, то першим необхідно вдвічі більше білків. Разом із тим їх не можна годувати тільки м’ясом – такий раціон насправді не міститиме всіх необхідних поживних речовин.

Організм цих тварин не синтезує вітамін A, а вітамін D отримує тільки з корму. Також для котів фізіологічно нормально споживати корм невеликими порціями (до 16 на день) на відміну від їхніх господарів, які, частіше за все, поділяють харчування на сніданок, обід і вечерю.

Собаки отримують основну частину енергії з жирів у раціоні, на відміну від людей, які забезпечують основну потребу в енергії за допомоги вуглеводів. Головною особливістю годування цуценят є тривалість й інтенсивність їхнього росту, які залежать від розміру тварини. Якщо вага гігантських собак в дорослому віці в 100 разів перевищує вагу при народженні, то маленькі породи стають важчими лише у 20 разів. Та й досягають дорослого віку вони по-різному: чихуахуа – вже у віці 8 місяців, а сенбернари ростуть протягом 2 років. Тому потрібно забезпечувати харчування, що враховує потреби цуценят протягом всього періоду росту.

Раціон кошеняти

Харчування кошенят відрізняється не тільки від раціону людей, але й дорослих котів. Адже на початку життя кошенята дуже ніжні, мають доволі чутливу травну систему та зовсім маленькі щелепи. Як і дорослих особин, їх не рекомендується годувати зі столу, натомість потрібен спеціальний корм.

Збалансоване харчування відіграє важливу роль в період росту, який займає у кошенят 1 рік (у котів породи мейн-кун – 15 місяців). Цей час є найважливішим етапом їхнього життя – упродовж нього організм росте, формується характер і звички тварини.

У віці 3-7 тижнів у кошенят починають з’являтися молочні зуби та саме в цей час проходить період відлучення – перехід від споживання материнського молока до корму. Його можна починати давати вже у віці 3-4 тижнів, для більш зручного переходу раціон має бути м’яким – можна давати розмочені крокети твердого корму або спеціальні консерви. Поступово корм з кашоподібного вигляду має перейти у твердий, тому з часом зменшуйте кількість води, що додається до сухого корму. Кошенята ростуть швидко, тому їхній організм потребує багато енергії: наприклад, до 12-тижневого віку вони споживають приблизно в 3 рази більше енергії на кілограм маси тіла, ніж доросла особина.

Загалом можна умовно виокремити чотири періоди росту кошеняти:

Від 0 до 3 тижнів – у цей період кошеня отримує необхідні поживні речовини з молока матері. Якщо за будь-якої причини це неможливо забезпечити, слід годувати кошеня якісним замінником молока з пляшки з соскою.

– у цей період кошеня отримує необхідні поживні речовини з молока матері. Якщо за будь-якої причини це неможливо забезпечити, слід годувати кошеня якісним замінником молока з пляшки з соскою. Другий – від 1 до 2 місяців – у кошенят з’являються молочні зуби та вони можуть їсти твердий корм. Як тільки кошеня почало проявляти інтерес до корму, слід почати його відлучати від кішки та завершити цей процес до 8 тижня. Це треба робити поступово, помірно збільшуючи кількість твердого корму в раціоні. Оскільки ми говоримо про період інтенсивного росту, слід надавати перевагу енергетично багатому раціону, який включає важливі нутрієнти – амінокислоти та вітаміни.

– у кошенят з’являються молочні зуби та вони можуть їсти твердий корм. Як тільки кошеня почало проявляти інтерес до корму, слід почати його відлучати від кішки та завершити цей процес до 8 тижня. Це треба робити поступово, помірно збільшуючи кількість твердого корму в раціоні. Оскільки ми говоримо про період інтенсивного росту, слід надавати перевагу енергетично багатому раціону, який включає важливі нутрієнти – амінокислоти та вітаміни. Третій період – від 2 до 4 місяців – також характеризується інтенсивним ростом кошеняти. На додаток, це вік, коли починається проведення обов'язкової вакцинації кошеняти та обробки від паразитів. Тому важливо, щоб раціон підтримував розвиток імунітету завдяки антиоксидантам.

– також характеризується інтенсивним ростом кошеняти. На додаток, це вік, коли починається проведення обов'язкової вакцинації кошеняти та обробки від паразитів. Тому важливо, щоб раціон підтримував розвиток імунітету завдяки антиоксидантам. Четвертий – від 4 місяців – до 12-15 місяців кошеня виростає в дорослу тварину, проте його система травлення залишається достатньо чутливою. А до 8 місяця молочні зуби поступово замінюються на 30 постійних. Слід підібрати спеціальний корм для кошенят цього віку.

Зауважимо, що періодично слід відвідувати ветеринарного лікаря, – особливо при появі змін в поведінці. Наприклад, погіршення апетиту і відмова від корму може свідчити про хворобу шлунково-кишкового тракту або інше захворювання.

Раціон цуценяти

Цуценята швидко ростуть, проте їхнє травлення ще чутливе і продовжує розвиватися. Тому до віку у 2 місяці їх слід годувати 5-6 разів на добу. Після цього строку можна зменшити кількість годувань до 3 разів на добу.

В перші кілька місяців життя раціон цуценяти відіграє особливо важливу роль у здоровому розвитку організму. Приблизно до 6 місяців у тварини дуже високі енергетичні потреби, це період активного росту, тому корм має містити достатню кількість енергії, а також мінералів, зокрема кальцію та фосфору. Після 6 місяців більш активно набирається м’язова маса, тому в кормі повинен бути достатній рівень білка.

Важливо також пам’ятати, що цуценята повинні мати вільний доступ до чистої питної води – в середньому на 1 кілограм своєї маси вони споживатимуть 40-60 мл води.

Цуценят категорично заборонено годувати наступними продуктами:

Шоколадом – містить токсичні для собак інгредієнти (теобромін), що призводить до блювання, аритмії серця та конвульсій;

Цибулею та часником – можуть призвести до виникнення анемії, розладів травлення та ураження нирок;

Виноградом та родзинками – можуть викликати гостру ниркову недостатність.

Крім того, як ми вже зазначали, різні породи собак мають різну тривалість періоду росту. Тому варто обирати корм, що розроблений з урахуванням віку, а також розміру чи породи тварини.

Через відносно коротший кишково-шлунковий тракт у великих порід вони можуть бути схильні до розм’якшення фекалій чи розладів травлення. У собак малих розмірів навпаки відзначається схильність до закрепів. Тому раціони для цуценят різних розмірів містять адаптований вміст клітковини, що враховує цю специфіку та допомагає підтримувати здорове травлення. Також необхідно уважно слідкувати за набором ваги цуценят: якщо це відбувається занадто швидко і вони матимуть зайву вагу, то це може спричинити додаткове навантаження на кістки та суглоби. На додачу до цього варто пам’ятати що харчування цуценят має бути збалансоване за мінеральним складом, адже правильний баланс кальцію, фосфору та вітаміну D3 дуже важливий для здорового росту та розвитку.

Як правильно перейти на новий корм

Для тварин звички є основою існування, тому будь-які зміни – у місці проживання, харчуванні або при від’їзді господарів можуть викликати стрес. Тому, при необхідності змінити раціон, новий корм слід давати поступово. Його слід змішувати в певних пропорціях, щоб кошеня або цуценя адаптувалось до нового раціону:



1-2 дні: 75% поточного корму і 25% нового;

3-4 дні: 50/50 поточний і новий корм;

5-6 дні: 25% поточного корму і 75% нового;

7 день і далі: 100% нового корму.

Кошеня та цуценя у домі – це в першу чергу відповідальність за їхнє життя та здоров’я і лише потім – ігри та спільне проведення часу. Варто пам’ятати, що збалансований раціон – це один із основних факторів гарного самопочуття та здоров’я вашого улюбленця, тож корм варто підбирати, враховуючи потреби та вік тварини. Якщо ж ви помітили, що тварина втратила апетит, має розлади травлення, проблеми зі шкірою чи її поведінка змінилася – обов’язково зверніться до ветеринарного лікаря.

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