Як підібрати вологий корм для кішок (паучі) за складом?

Асортимент пакетиків-паучів з вологим кормом для котів вражає, але не варто експериментувати і щоразу купувати новий продукт. Якщо хочеться урізноманітнити раціон кішки, слід робити це за рахунок чергування різних вологих кормів одного виробника. А вибрати найкращий бренд допоможе уважне вивчення складу.

Плюси та мінуси паучів

Вологий корм для кішок має безліч переваг:

може містити цілі шматочки м'яса, риби;

містить близько 80% рідини, покриває потребу у воді, навіть якщо кішка не п'є, знижує ризик розвитку сечокам'яної хвороби за рахунок того, що сеча стає менш концентрованою;

корми із смачним, ароматним соусом чи желе охоче їдять навіть вибагливі гурмани;

доступний великий вибір смаків;

корм м'який, підходить для кішок та тварин зі стоматологічними проблемами.

Є в нього й мінуси:

ціна порції вища, ніж при годівлі сухим кормом;

продукт швидко псується, розкритий пакетик можна зберігати в холодильнику до 2 діб;

не сприяє очищенню зубів та профілактиці зубного каменю.

Які вологі корми існують

Вологі корми для кішок поділяються на 3 класи (цінові категорії):

економ, найбільш доступні за ціною, але їх склад не можна назвати ідеальним;

преміум, досить якісні, добре збалансовані корми середньої цінової категорії;

супер-преміум, найбільш якісні, корисні для здоров'я, багаті за складом та дорогі корми. Вологі корми для котів, що виготовляються під брендом Purina Pro Plan, Royal Canin, Optimeal, відносяться саме до цього класу.

На упаковці корму немає інформації про належність до того чи іншого класу, вартість є непрямим показником, основний критерій – склад. Будь-який вологий корм для кішок містить як м'ясо та м'ясні продукти, так і злаки. Але виробники кормів економ обмежуються переліком загальних категорій продуктів, а в кормах супер-преміум зазначено їх походження, тип, % вміст основних інгредієнтів.

Як підібрати вологий корм для котів?

Насамперед потрібно врахувати вік вихованця (є вологі корми для кошенят і дорослих) та особливості організму. Так, для стерилізованих, кастрованих котів та кішок слід підбирати спеціалізований раціон. Наступний крок – вивчити склад і харчову цінність (показники, які гарантуються):

вологий корм для кішок базової лінійки повинен містити не менше 8% сирого білка та 4% жиру (у кормах для стерилізованих котів % жиру менший), а вміст клітковини не повинен перевищувати 3%;

склад має бути максимально чітко, детально розписаний із зазначенням конкретного сорту, виду продуктів та їх відсоткового вмісту;

крім списку основних інгредієнтів заслуговує на увагу перелік вітамінів, мінералів, омега-кислот, амінокислот, пребіотиків. Чим він багатший, тим краще;

штучні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку – небажані добавки.

Якщо у вихованця є схильність до харчових алергій, непереносимість окремих продуктів, потрібно звернути пильну увагу на їх наявність у складі. А це можливо лише у разі повної прозорості, деталізації.

Найкращий вологий корм для кішки

Якщо гарантовані показники (загальний % білка, жиру, клітковини, золи) повинні вказувати всі виробники, то ступінь деталізації складу значно відрізняється. Порівняємо за цим критерієм 3 вологих корми, призначених для стерилізованих та кастрованих кішок.

Вологий корм Royal Canin Sterilised для котів

Royal Canin Sterilised, дрібні шматочки у соусі. Корм має непогані гарантовані показники – 9% білка, 2,5% жиру, вміст поживних речовин та мінералів збалансований під потреби стерилізованих тварин. Але опис складу вкрай розпливчастий, використовуються загальні слова (м'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти білків рослинного походження, вуглеводи). Незрозуміло, яке саме м'ясо та субпродукти використовуються, у яких співвідношеннях. З функціональних добавок згадані мінеральні речовини (без конкретизації), відсутня інформація про технологічні добавки.

Вологий корм Optimeal для котів

Optimeal, шматочки з індичкою та курячим філе в соусі. Оптиміл для кішок – вологий корм з гарною поживною цінністю (9,5% білка, 2,8% жирів) та максимально прозорим, детальним складом. Добре розписаний склад на упаковці, вказано % м'яса (81%), основні види та сорти (27% курятини, 12,5% індички, 11% яловичого серця). 16% корму – це цілі шматочки курячого філе. Детально розписано перелік допоміжних рослинних інгредієнтів та функціональних добавок. З технологічних добавок використовуються цукри (натуральний барвник), продукт для кішок небажаний, але у вологих кормах допустимий його незначний вміст.

Вологий корм Purina Pro Plan Sterilised Nutrisavour для котів

Purina Pro Plan Sterilised Nutrisavour, шматочки з куркою у соусі. За поживною цінністю перевершує інші корми, містить 13% білків, 3,3% жирів. Але для стерилізованих котів такий % жиру зависокий. Ступінь деталізації складу середній. Переважають назви категорій (м'ясо, риба, субпродукти, продукти переробки риби, овочів). Саме зазначено вид і % одного з м'ясних інгредієнтів (4% курки), є список вітамінів, мінералів. Вказано, що корм містить цукри, ароматизатори.

Як годувати кішку вологим кормом

Основні правила:

не можна змішувати в одне годування сухий та вологий корм, їх необхідно чергувати;

бажано давати вологий корм того ж бренду, що сухий, і дотримуватись рекомендацій виробника щодо їх співвідношення у добовому раціоні;

навіть якщо кішка харчується лише вологим кормом, їй потрібний доступ до чистої води;

корм повинен мати кімнатну температуру;

добова норма ділиться на 2 і більше порцій, важливо накладати в миску стільки корму, скільки кішка з'їдає за один прийом, недоїдений відразу прибирати в холодильник.

Середня орієнтовна добова норма вологого корму для кота залежить від його ваги і вказується виробником на упаковці. Її необхідно коригувати з урахуванням рівня активності, віку, відповідності ваги тварини віковій та породній нормам. Скільки вологого корму давати коту на один прийом визначається експериментальним шляхом.

Таблиця годування кішок вологим кормом

Кожен виробник дає свої рекомендації щодо годування. Пропонуємо зведену таблицю по 3 кормах, розглянутих вище.

Прозорий склад – ознака якісного вологого корму

Якщо кішка з апетитом уплітає вологий корм, це ще не показник якості, секрет може ховатися у смакових добавках, до яких часто вдаються виробники дешевих кормів. Перш ніж купити корм, уважно вивчіть його склад та зверніть увагу не лише на гарантовані показники, а й на ступінь деталізації. Якщо виробник "шифрується", уникає конкретики, він змушує вас купувати "кота в мішку". Об'єктивно оцінити корм можна лише тоді, коли склад чітко розписаний.

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