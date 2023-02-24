Як підтримати дітей, коли вже рік йде війна: прості поради від психологині

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося рівно рік назад. За цей час люди та, зокрема, діти, майже адаптувалися до нових реалій життя під час воєнного стану.

Гештальт-психотерапевтка Марина Іванова розповіла, як ще підтримати дітей у ці часи допоки українці виборюють перемогу над ворогом.

1. Намагайтеся підтримувати якомога нормальніше життя: школа, садочок, спілкування з друзями, спорт, гуртки і хобі. Звичайно, діти знають, що в країні війна, проте важливо показувати їм, що нормальне життя можливе навіть в таких умовах.

2. Контролювати кількість шокового контенту, якщо це можливо (ред., тут йдеться здебільшого про гаджети).

3. Звертатись за допомогою до спеціалістів, якщо дитина стає надто агресивною, перестає спілкуватись з оточенням, замикається в собі, не відчуває задоволення від звичних речей, в тому числі від гаджетів, каже про відсутність сенсів в житті.

Нагадаємо, Марина також дала п'ять порад для дорослих про те, як себе підтримати в ці складні часи наповнені стресом.

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