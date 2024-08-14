Як підвищити продуктивність свого садівництва

Садівник Jamie Walton поділився зі своїми підписниками власними секретами роботи в саду, які стануть вам у пригоді вже цього сезону.

Естафетне садівництво

Оскільки сад досягає свого найвищого розквіту влітку, ви можете скористатися цим часом для максимального подовження врожайності протягом всього року. Замість того, щоб чекати, поки одна культура досягне повної зрілості та буде готова до збору, перед тим як висадити іншу, спробуйте використовувати техніку перекриття посадок або інтеркропінгу.

Після того як основні культури досягають певної висоти, ви можете висадити нові рослини між ними. Це дозволяє молодим рослинам прижитися і розвиватися, поки зрілі культури ще ростуть і дають урожай. Наприклад, ви можете висаджувати редис, салат або шпинат між рядами помідорів чи кукурудзи. Ці швидкорослі культури не заважатимуть основним рослинам і дозволять вам отримати більше врожаю.

Перекриття садіння може допомогти подовжити вегетаційний період, забезпечуючи продовження збору врожаю навіть після того, як основні культури вже закінчили свій цикл. Молоді рослини, які ви висаджуєте, можуть давати плоди або листя, коли старі рослини вже встигли віддати основний урожай.

Збирайте та зберігайте насіння

Збір та зберігання насіння — важлива частина садівництва, яка дозволяє зберегти улюблені сорти рослин і підготуватися до наступних сезонів. Для збору насіння вибирайте лише здорові рослини без ознак хвороб або шкідників. Дочекайтеся, поки насіння повністю дозріє. Воно має бути зрілим і сухим перед збором. Для деяких рослин це може означати, що плоди або квіти повинні бути пожовклими, сухими або потемнілими.

Зберігайте насіння в прохолодному, сухому і темному місці. Ідеально підходять темні шафи або холодильники. Насіння деяких рослин може зберігатися до кількох років, але для оптимальних результатів використовуйте його в межах 1-3 років.

Регулярна робота

Видалення засохлих квіткових головок до того, як вони встигнуть утворити насіння, допоможе перенаправити енергію рослини на інтенсивніший ріст і подовжить цвітіння протягом літа. Це корисна практика для таких популярних квітів, як календула, чорнобривці та жоржини, яка дозволить вам насолоджуватися їхнім тривалим і яскравим цвітінням.

Також вчасне прибирання пожовклих або засохлих рослин - важливий аспект догляду за садом. Пожовклі та засохлі рослини можуть бути джерелом захворювань або шкідників, які можуть поширитися на здорові рослини. Прибирання таких рослин зменшує ризик їхнього поширення. Вчасне видалення мертвих або хворих рослин підтримує естетичний вигляд вашого саду, роблячи його більш привабливим і доглянутим.

Читайте також: