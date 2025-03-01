Як почистити AirPods не пошкодивши їх: корисні поради

З часом ваші улюблені AirPods можуть втратити свій бездоганний вигляд через накопичення пилу, вушної сірки та інших забруднень. Це не лише псує естетичний вигляд, а й впливає на якість звуку та гігієну.

Видання Real Simple надало рекомендації, як правильно доглядати за бездротовими навушниками, щоб вони мали вигляд як нові та довше слугували.

Важливо

Перш ніж розпочинати догляд за AirPods та їх футляром, важливо дотримуватися кількох основних правил:

AirPods не водонепроникні, тому варто уникати контакту з великою кількістю води.

Захищайте зарядні порти та вентиляційні отвори від потрапляння вологи.

Не занурюйте навушники у воду чи будь-які мийні засоби.

Не використовуйте абразивні матеріали, відбілювач або перекис водню, щоб не пошкодити поверхню пристрою.

Уникайте гострих предметів, оскільки вони можуть подряпати чи навіть вивести з ладу важливі елементи навушників.

Як часто чистити AirPods та їхній футляр

Рекомендується очищувати AirPods після 72 годин використання, футляр — із такою ж періодичністю. Однак, якщо ви користуєтеся навушниками щодня чи під час фізичних навантажень, найкраще протирати їх після кожного використання. Якщо ви помітили забруднення чи відчуваєте зниження якості звуку, варто провести глибоке очищення.

Що знадобиться для чищення

Вам не потрібно спеціалізованих засобів. Для догляду за AirPods та футляром знадобляться:

Безворсова м'яка тканина

Ватні палички

М’яка щітка (наприклад, зубна чи антистатична)

70% ізопропіловий спирт або спиртові серветки (без відбілювача)

Суха серветка для полірування

Як почистити AirPods

Протріть навушники м’якою безворсовою тканиною, приділіть увагу всім поверхням: корпусу, динамікам та ручці. Обережно протріть сітку мікрофона та динаміка сухою ватною паличкою, уникайте потрапляння вологи в отвори. Якщо на сітці динаміка є пил або вушна сірка, скористайтеся м’якою щіткою. Не використовуйте зубочистки чи інші гострі предмети. Якщо AirPods контактували з кремами чи лосьйонами, протріть їх злегка зволоженою тканиною, а потім висушіть чистою сухою серветкою.

Як продезінфікувати AirPods спиртом

Протріть зовнішню поверхню навушників спиртовими серветками (без вмісту відбілювача), уникайте контакту з мікрофоном та динаміками. Висушіть навушники м’якою тканиною та зачекайте, поки вони повністю висохнуть, перш ніж використовувати.

Як почистити футляр AirPods

Протріть корпус безворсовою тканиною. Якщо є сильні забруднення, змочіть тканину ізопропіловим спиртом, проте уникайте контакту з зарядними портами. Щіткою з м’якою щетиною чи ватною паличкою видаліть пил і бруд. Не використовуйте зубочистки чи металеві предмети, щоб уникнути пошкодження контактів. Залиште футляр відкритим на кілька годин для повного висихання. Не зберігайте навушники всередині, доки вони повністю не висохнуть.

Як підтримувати чистоту

Щоб ваші AirPods завжди залишалися чистими та довше слугували, дотримуйтесь простих правил:

Протирайте навушники тканиною після кожного використання.

Уникайте контакту з вологою та хімічними речовинами.

Чистіть футляр регулярно, особливо якщо носите його у сумці чи кишені.

Завжди переконуйтеся, що AirPods сухі перед тим, як класти їх у футляр.

Як видалити вушну сірку

Протріть сітку мікрофона та динаміків сухою ватною паличкою чи щіткою. Якщо у вас є знімні насадки, їх можна промити водою без мила, але самі AirPods та футляр занурювати у воду не можна.

Дотримуючись цих простих порад, ви збережете свої AirPods чистими, а їхнє звучання — бездоганним. Насолоджуйтесь музикою без компромісів.

Ми також писали про те, як ретельно очистити смартфон.

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