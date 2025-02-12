Як почистити фільтр посудомийної машини: корисні поради

Посудомийна машина – незамінний помічник у сучасній кухні, який забезпечує чистоту посуду та зберігає ваш час для важливіших справ. Проте навіть найкраща посудомийка потребує регулярного догляду, а очищення фільтра є ключовим.

Якщо фільтр посудомийної машини не чистити, залишки їжі накопичуються, а це може призвести до неприємних запахів, зниження ефективності миття та навіть пошкодження приладу, про це розповіло видання MarthaStewart.

Важливість очищення фільтра

Фільтр посудомийної машини – це частина дренажної системи, яка відповідає за стримання частинок їжі та сміття, які потрапляють у воду під час миття. Регулярне очищення фільтра забезпечує:

Ефективність миття: забруднений фільтр може знижувати продуктивність посудомийної машини, залишати посуд не зовсім чистим.

забруднений фільтр може знижувати продуктивність посудомийної машини, залишати посуд не зовсім чистим. Запобігання неприємним запахам: накопичення залишків їжі створює умови для розвитку бактерій, які спричиняють запах.

накопичення залишків їжі створює умови для розвитку бактерій, які спричиняють запах. Захист приладу: неправильне функціонування фільтра може призвести до протікань і навіть пошкоджень, через що ремонт буде дорого коштувати.

Необхідні матеріали

Перед тим як розпочати процес очищення, переконайтеся, що у вас під рукою є:

Засіб для миття посуду

Тепла вода

М’яка щітка (наприклад, стара зубна щітка чи спеціальна щітка для раковини)

Серветка з мікрофібри

Що робити

Перед початком обов’язково відключіть прилад від мережі та зачекайте, поки він охолоне. Зніміть нижній кошик, щоб отримати доступ до фільтра. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації вашої посудомийної машини. Обережно зніміть фільтр, дотримуючись інструкцій виробника. Зазвичай це включає обертання фільтра проти годинникової стрілки чи просто його витягування. Промийте фільтр теплою водою, щоб видалити великі частинки сміття. Покладіть фільтр у раковину чи таз, наповнений теплою мильною водою (додайте приблизно чайну ложку мильного засобу). Залиште на 10-15 хв, щоб мило розщепило накопичення. За допомогою м’якої щітки обережно протріть фільтр, видаліть залишки їжі та інших частинок. Дбайте про те, щоб не пошкодити фільтр. Перед повторною установкою використайте м’яку серветку з мікрофібри для очищення місця, де розташовується фільтр, щоб усунути будь-які накопичення, які можуть вплинути на роботу машини. Ретельно промийте фільтр під теплою водою та протріть його чистою тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу. Поверніть чистий фільтр у зливну помпу, переконайтеся, що він надійно закріплений та знову встановіть нижній кошик.

Як часто чистити фільтр

Експерти радять чистити фільтр посудомийної машини принаймні кожні один-два місяці. Якщо ви використовуєте посудомийну машину щодня чи кілька разів на день, може знадобитися частіше очищення. Під час свят та інтенсивного використання машина може вимагати додаткового догляду.

Порада: використовуйте спеціальні таблетки для чищення посудомийних машин для підтримання чистоти фільтра між ручними очищеннями.

Як зрозуміти, що настав час очистити фільтр

Неприємні запахи: якщо посудомийна машина починає видавати неприємний аромат.

якщо посудомийна машина починає видавати неприємний аромат. Мутний чи забруднений посуд: посуд не виходить чистим, залишаються плями чи розводи.

посуд не виходить чистим, залишаються плями чи розводи. Залишки води: якщо на дні машини помітно залишається вода.

якщо на дні машини помітно залишається вода. Несправна робота: проблеми зі зливом води чи погана ефективність миття можуть свідчити про забитий фільтр.

Поради

Не переповнюйте машину: переконайтеся, що ви не завантажуєте посудомийну машину занадто сильно, оскільки це може призвести до поганого миття та накопичення сміття.

переконайтеся, що ви не завантажуєте посудомийну машину занадто сильно, оскільки це може призвести до поганого миття та накопичення сміття. Попередня обробка: зішкребіть великі частинки їжі з посуду перед тим, як помістити його у машину.

зішкребіть великі частинки їжі з посуду перед тим, як помістити його у машину. Використовуйте якісні мийні засоби: високоякісні засоби для миття допомагають розщеплювати залишки їжі, зменшують ймовірність засмічення фільтра.

Правильне очищення фільтра посудомийної машини – це невелике, але дуже важливе завдання, яке допомагає підтримувати ефективну роботу приладу, чистоту посуду та запобігає пошкодженню машини. Регулярне очищення, як правило, рекомендується проводити кожні один-два місяці, а за частого використання – ще частіше. Використання простих методів та якісних засобів допоможе зберегти вашу посудомийну машину в ідеальному стані.

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