Як почистити фільтр посудомийної машини: корисні поради

Посудомийна машина – незамінний помічник у сучасній кухні, який забезпечує чистоту посуду та зберігає ваш час для важливіших справ. Проте навіть найкраща посудомийка потребує регулярного догляду, а очищення фільтра є ключовим.
Якщо фільтр посудомийної машини не чистити, залишки їжі накопичуються, а це може призвести до неприємних запахів, зниження ефективності миття та навіть пошкодження приладу, про це розповіло видання MarthaStewart.
Важливість очищення фільтра
Фільтр посудомийної машини – це частина дренажної системи, яка відповідає за стримання частинок їжі та сміття, які потрапляють у воду під час миття. Регулярне очищення фільтра забезпечує:
- Ефективність миття: забруднений фільтр може знижувати продуктивність посудомийної машини, залишати посуд не зовсім чистим.
- Запобігання неприємним запахам: накопичення залишків їжі створює умови для розвитку бактерій, які спричиняють запах.
- Захист приладу: неправильне функціонування фільтра може призвести до протікань і навіть пошкоджень, через що ремонт буде дорого коштувати.
Необхідні матеріали
Перед тим як розпочати процес очищення, переконайтеся, що у вас під рукою є:
- Засіб для миття посуду
- Тепла вода
- М’яка щітка (наприклад, стара зубна щітка чи спеціальна щітка для раковини)
- Серветка з мікрофібри
Що робити
- Перед початком обов’язково відключіть прилад від мережі та зачекайте, поки він охолоне.
- Зніміть нижній кошик, щоб отримати доступ до фільтра. Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації вашої посудомийної машини.
- Обережно зніміть фільтр, дотримуючись інструкцій виробника. Зазвичай це включає обертання фільтра проти годинникової стрілки чи просто його витягування.
- Промийте фільтр теплою водою, щоб видалити великі частинки сміття.
- Покладіть фільтр у раковину чи таз, наповнений теплою мильною водою (додайте приблизно чайну ложку мильного засобу). Залиште на 10-15 хв, щоб мило розщепило накопичення.
- За допомогою м’якої щітки обережно протріть фільтр, видаліть залишки їжі та інших частинок. Дбайте про те, щоб не пошкодити фільтр.
- Перед повторною установкою використайте м’яку серветку з мікрофібри для очищення місця, де розташовується фільтр, щоб усунути будь-які накопичення, які можуть вплинути на роботу машини.
- Ретельно промийте фільтр під теплою водою та протріть його чистою тканиною, щоб видалити залишки мийного засобу.
- Поверніть чистий фільтр у зливну помпу, переконайтеся, що він надійно закріплений та знову встановіть нижній кошик.
Як часто чистити фільтр
Експерти радять чистити фільтр посудомийної машини принаймні кожні один-два місяці. Якщо ви використовуєте посудомийну машину щодня чи кілька разів на день, може знадобитися частіше очищення. Під час свят та інтенсивного використання машина може вимагати додаткового догляду.
Порада: використовуйте спеціальні таблетки для чищення посудомийних машин для підтримання чистоти фільтра між ручними очищеннями.
Як зрозуміти, що настав час очистити фільтр
- Неприємні запахи: якщо посудомийна машина починає видавати неприємний аромат.
- Мутний чи забруднений посуд: посуд не виходить чистим, залишаються плями чи розводи.
- Залишки води: якщо на дні машини помітно залишається вода.
- Несправна робота: проблеми зі зливом води чи погана ефективність миття можуть свідчити про забитий фільтр.
Поради
- Не переповнюйте машину: переконайтеся, що ви не завантажуєте посудомийну машину занадто сильно, оскільки це може призвести до поганого миття та накопичення сміття.
- Попередня обробка: зішкребіть великі частинки їжі з посуду перед тим, як помістити його у машину.
- Використовуйте якісні мийні засоби: високоякісні засоби для миття допомагають розщеплювати залишки їжі, зменшують ймовірність засмічення фільтра.
Правильне очищення фільтра посудомийної машини – це невелике, але дуже важливе завдання, яке допомагає підтримувати ефективну роботу приладу, чистоту посуду та запобігає пошкодженню машини. Регулярне очищення, як правило, рекомендується проводити кожні один-два місяці, а за частого використання – ще частіше. Використання простих методів та якісних засобів допоможе зберегти вашу посудомийну машину в ідеальному стані.
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