Як почистити камін: корисні поради

Камін, який працює без збоїв, виділяє менше диму та приносить більше тепла та затишку вашій оселі.

Якщо ви обрали традиційний дров’яний камін, варто пам’ятати, що він потребує регулярного догляду. Належне очищення допоможе зменшити кількість пилу, запахів і навіть ризик виникнення пожежі. У статті видання Real Simple розповіли, як правильно доглядати за каміном, зокрема видаляти сажу, очищувати скляні дверцята та підтримувати димохід у належному стані.

Чому важливо чистити камін

Традиційний камін додає дому тепла та атмосфери, але вимагає певного догляду. Газові каміни потребують мінімального обслуговування: достатньо вимкнути подачу газу, пропилотяжити топку та перевірити пристрій на наявність тріщин чи обгорілих ділянок. Якщо ж у вас дров’яний камін, необхідно регулярно видаляти сажу та попіл. Чистий камін забезпечує ефективніше горіння, зменшує кількість пилу та запаху диму і знижує ймовірність пожежі у димоході.

Як часто чистити камін

Камін потрібно чистити щонайменше раз на рік. Найкращий час для цього — пізня весна чи літо, після завершення опалювального сезону. Якщо ви активно користуєтеся каміном або помічаєте накопичення сажі, може знадобитися частіше очищення. Спалювання штучних полін або невитриманої деревини також сприяє швидкому утворенню креозоту.

Рекомендується щорічно перевіряти димохід на наявність тріщин, відкладень і відповідність нормам безпеки. Якщо на поверхні каміна накопичилося 0,3 см або більше креозоту, час діяти.

Що вам знадобиться

Для чищення каміна варто підготувати:

Крапельну тканину чи старий килимок

Лопату чи кельму

Металеве відро

Потужний пилотяг

Гумові рукавички

Щітку з жорсткою щетиною

Розчин оцту, аміаку чи спеціального засобу для чищення

Кухонну сіль, харчову соду

М’яка тканина чи губка

Як почистити топку каміна

Підготуйтеся . Після завершення опалення дайте вуглинкам повністю охолонути. Постеліть тканину перед топкою, щоб уникнути забруднень.

. Після завершення опалення дайте вуглинкам повністю охолонути. Постеліть тканину перед топкою, щоб уникнути забруднень. Утилізуйте попіл. Лопатою зачерпніть золу та складіть її у металеве відро. Попіл можна викинути чи використати як добриво для саду.

Лопатою зачерпніть золу та складіть її у металеве відро. Попіл можна викинути чи використати як добриво для саду. Зніміть металеві решітки. Вони підтримують дрова та сприяють циркуляції повітря під час горіння.

Вони підтримують дрова та сприяють циркуляції повітря під час горіння. Видаліть залишки попелу. Використовуйте пилотяг для очищення розсіяних частинок.

Використовуйте пилотяг для очищення розсіяних частинок. Огляньте топку. Видаліть пил і перевірте чи немає тріщин.

Як видалити сажу з топкової цегли

Метод з оцтом

Наповніть пляшку з розпилювачем прохолодною водою. У двох відрах підготуйте мильний розчин і розчин оцту. Розбризкайте воду на невелику ділянку топки. Занурте щітку у мильний розчин, посипте сіллю та енергійно потріть цеглу. Протріть ділянку губкою, змоченою у розчині оцту. Промийте ділянку чистою водою та повторюйте, поки топка не стане чистою.

Метод із аміаком

У першому відрі змішайте мильний розчин із додаванням аміаку. У другому — розчин оцту. Збризкайте воду на поверхню, щоб розм’якшити сажу. Використовуйте щітку, змочену в мильному розчині, та додайте абразив (наприклад, пемзу). Протріть сажу губкою, змоченою в аміаку. Промийте ділянку водою, провітрюючи приміщення під час роботи.

Як очистити дверцята каміна

Приготуйте розчин . У пляшці з розпилювачем змішайте 1 склянку оцту, 1 ст. л аміаку та 3 склянки води.

. У пляшці з розпилювачем змішайте 1 склянку оцту, 1 ст. л аміаку та 3 склянки води. Очистіть скло. Розпиліть розчин на скло та витріть тканиною з мікрофібри.

Розпиліть розчин на скло та витріть тканиною з мікрофібри. Позбавтеся від сильного нальоту . Використовуйте харчову соду як м’який абразив.

. Використовуйте харчову соду як м’який абразив. Відполіруйте скло. Видаліть залишки кіптяви та насолоджуйтеся прозорим видом.

Поради:

Завжди працюйте у добре провітрюваному приміщенні.

Накрийте меблі, щоб уникнути забруднення пилом.

Наймаючи сажотруса, переконайтеся, що він має ліцензію.

Регулярне обслуговування каміна збереже його функціональність і забезпечить комфорт у вашій оселі. Тож не відкладайте догляд на потім і насолоджуйтеся теплом улюбленого куточка вашого дому.

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