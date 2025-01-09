Як почистити мʼякі іграшки у домашніх умовах

М'які іграшки є фаворитами як дітей, так і дорослих. Однак, чи пам'ятаєте ви, коли востаннє дезінфікували улюбленого плюшевого ведмедика.

Швидше за все, цей пухнастий друг носить на собі не лише любов, а й мікроби, пил, пилок та інші забруднення. Наприклад, якщо ваша дитина часто носить іграшку з собою, то й мікроби розповсюджуються по всьому будинку. Видання Real Simple розповіло, як правильно чистити м'які іграшки, щоб вони були безпечними для малюків.

Як часто потрібно чистити м’які іграшки

Чистити м'які іграшки необхідно щотижня, якщо ваша дитина спить із ними чи бере всюди із собою. Принаймні раз на місяць варто прати іграшки, навіть якщо вони мають чистий вигляд, особливо якщо у вашому домі є люди, які страждають від алергії чи астми.

Якщо ваша дитина перехворіла чи була у контакті з вошами, іграшки слід негайно продезінфікувати. Також зверніть увагу на запах і зовнішній вигляд іграшок: якщо вони брудні чи мають неприємний запах, їх слід негайно почистити.

Щоб не забути, звикніть класти плюшеві іграшки у пральну машину разом із постільною білизною.

На що звернути увагу перед початком

Перед тим як розпочати чистку, перевірте етикетку іграшки. Деякі з них не можна прати у пральній машині, особливо ті, які мають пластикові гранули чи електронні частини. Якщо іграшка дуже стара чи крихка, краще скористатися делікатним ручним пранням або хімчисткою.

Якщо іграшка може витримати машинне прання, це найкращий варіант для видалення мікробів та бактерій.

Як почистити м’які іграшки у пральній машині

Більшість плюшевих іграшок добре переносять машинне прання. Проте слід бути обережними з іграшками, які мають блискітки, пластикові аксесуари чи приклеєні деталі.

Що вам знадобиться:

Сітчастий мішок для білизни

М’який пральний порошок

Дезінфекційний засіб для прання

Рушник

Фен (за бажанням)

Зубна щітка (за потреби)

Що робити:

Змішайте воду та м'який пральний порошок у мисці. Зубною щіткою обережно видаліть плями. Промокніть оброблене місце вологим рушником. Помістіть іграшку у сітчастий мішок для білизни, щоб захистити її. Використовуйте делікатний режим пральної машини. Додайте дезінфекційний засіб до м'якого прального порошку. Запустіть цикл прання. Обережно видаліть надлишок води та промокніть іграшку рушником. Дайте висохнути на повітрі у добре провітрюваному місці. Для прискорення процесу використовуйте фен із холодним повітрям.

Ручне прання

Ручне прання підійде для іграшок із електронними деталями чи тих, що наповнені пінопластовими кульками.

Що вам знадобиться:

Велика ємність або ванна

М’який пральний порошок

Рушники

Фен (за бажанням)

Що робити:

Видаліть батарейки та закрийте електронні частини ізоляційною стрічкою. Локально видаліть плями за допомогою вологої тканини з мильним розчином. Наповніть ємність прохолодною водою та додайте м’який пральний порошок. Занурте іграшку та обережно виперіть її руками. Промокніть іграшку рушником. Дайте їй повністю висохнути на повітрі перед тим, як вставити батарейки назад.

Очищення без води

Якщо іграшку не можна мочити, використовуйте харчову соду:

Вам знадобиться:

Поліетиленовий пакет

Харчова сода

Наволочка

Сушарка

Що робити:

Помістіть іграшку у пакет, додайте харчову соду та потрясіть. Залиште іграшку у пакеті на 30 хвилин. Струсіть надлишки соди та покладіть іграшку у наволочку. Помістіть у сушарку на делікатний режим.

Зберігання м’яких іграшок

Регулярно витирайте плями. Зберігайте іграшки у папері, якщо планується довготривале збереження. Для швидкого очищення використовуйте:

Морозильну камеру: покладіть іграшку в пакет і залиште на ніч.

Пилотяг: видаліть пил за допомогою насадки для меблів.

Пароочищувач: знищуйте бактерії та мікроби парою, уникаючи високих температур.

Дотримуючись цих порад, ви забезпечите чистоту та довговічність улюблених іграшок.

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