Як почистити матрац без використання агресивних хімікатів

Чистота матраца — запорука вашого здорового сну. Ми розповімо про ефективні методи чищення та дезодорації матраца без використання агресивних хімічних засобів, адже цей процес не лише допоможе підтримати гігієну, але й подовжить термін служби вашого улюбленого матраца.

Видання RealSimple розповіло, що загалом рекомендується чистити матрац двічі на рік. Під час сну на ньому накопичуються клітини шкіри, алергени та пилові кліщі, тому регулярне чищення — запорука здорової поверхні для сну. Важливо також одразу очищати матрац від крові, сечі чи плям, як тільки вони з’являються.

Перекидання матраца

Під час чищення матраца рекомендується перевертати його. На місцях, де ви часто лежите, з часом утворюються поглиблення, які можуть вплинути на матеріали матраца. Регулярне перевертання допоможе запобігти цій проблемі та подовжить термін служби матраца, який зазвичай становить від 7 до 10 років.

Як почистити матрац за допомогою засобу для посуду

Вам знадобиться:

пилотяг

губка

харчова сода

мийний засіб для посуду

пральний порошок

сухий рушник

фен

Почніть з того, що зніміть простирадла та захисні покриття. Після цього виперіть їх згідно з інструкціями на етикетці, використовуйте гарячу воду для знищення бактерій та мікробів. Використайте пилотяг, щоб прибрати пил і сміття з матраца. Будьте обережні, щоб не використовувати занадто багато засобу та дайте ділянці повністю висохнути перед тим, як застелити ліжко знову. Якщо пляма велика, змішайте порошковий мийний засіб із невеликою кількістю води, накладайте на забруднену ділянку та залиште на 15-30 хв. Промокніть сухим рушником і дайте висохнути. Насипте тонкий шар харчової соди на матрац і залиште на мінімум 30 хв для дезодорації. Після того, як харчова сода постоїть, знову пропилотяжте матрац. Змішайте теплу воду з кількома краплями засобу для посуду. Занурте губку, відіжміть її та обережно протріть поверхню матраца, не допускайте його намокання. Найкраще дати матрацу висохнути на повітрі, тому чистіть його вранці. Для прискорення процесу можна використовувати фен або вентилятор.

Як дезодорувати матрац

Щоб запобігти появі запахів, міняйте постільну білизну хоча б раз на тиждень і пилотяжте матрац щотижня. Для дезодорації:

Вам знадобиться:

пилотяг

дезінфекційний спрей (лимон, оцет або спирт)

ефірні олії (лаванда, евкаліпт або чайне дерево)

харчова сода

Використайте насадку для оббивки. Розсипте харчову соду по поверхні матраца та втирайте її, за бажанням додайте кілька крапель ефірної олії. Цей час дозволить соді поглинути та нейтралізувати запах. Після того, як сода постояла, пропилотяжте матрац ще раз і обробіть натуральним дезінфекційним спреєм.

Як вивести плями з матраца

Випадки забруднення — це не рідкість, але плями не повинні залишатися назавжди.

Для видалення сечі використайте суміш з половини води та половини оцту.

Для крові змішайте одну частину харчової соди з двома частинами холодної води та нанесіть на пляму.

Як запобігти появі плям на матраці

Запобігти появі плям значно легше, ніж їх видалити. Використовуйте захисний наматрацник, який надійно захистить від бруду, розливів та алергенів. Найкраще обирати наматрацники на блискавці, які забезпечують повний захист.

Регулярно провітрюйте матрац, щоб підтримувати його свіжість і запобігти накопиченню вологи. Ці прості кроки допоможуть вам зберегти матрац у гарному стані та забезпечити комфортний сон.

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