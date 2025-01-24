Як почистити салон автомобіля підручними засобами

У чистого автомобіля є безліч переваг: покращена якість повітря, зменшення кількості мікробів, подовження терміну служби інтер’єру та навіть підвищення його вартості під час перепродажу. І, що найважливіше, чистий салон робить поїздки комфортнішими.

Як очистити салон автомобіля, використовуючи підручні засоби, які, ймовірно, є у вас вдома, розповіло видання RealSimple.

Як часто потрібно чистити салон автомобіля

Частота прибирання залежить від інтенсивності використання автомобіля та догляду за ним.

Щодня : видаляйте сміття та протирайте кермо, ручки та кнопки дезінфекційними серветками.

: видаляйте сміття та протирайте кермо, ручки та кнопки дезінфекційними серветками. Після кожної поїздки : прибирайте залишки їжі, папірці та інші дрібниці.

: прибирайте залишки їжі, папірці та інші дрібниці. Щомісяця : мийте вікна для кращого огляду.

: мийте вікна для кращого огляду. Двічі на рік: робіть генеральне прибирання — чистіть килими та сидіння.

Що вам знадобиться

Пилотяг із насадками.

Щітка для чищення з м’якою щетиною.

Серветки з мікрофібри.

Електростатична ганчірка.

Ватні палички та стара зубна щітка.

Відро для води.

Матеріали:

Дезінфекційні серветки.

Рідина для миття посуду.

Харчова сода.

Дистильований білий оцет.

Засіб для миття вікон без аміаку.

Засіб для чищення килимів та оббивки (можна замінити домашнім розчином).

Що робити

Кермо та панель приладів

Протріть дезінфекційною серветкою: видаліть бактерії, залишивши поверхню вологою на 5 хвилин. Приберіть пил: використовуйте електростатичну ганчірку та ватні палички для вентиляційних отворів. Видаліть плями: протріть приладову панель серветкою з мікрофібри, змоченою у воді. Захистіть поверхню: нанесіть кондиціонер на панель, щоб уникнути тріщин і вицвітання.

Центральна консоль

Приберіть сміття: видаліть всі зайві речі, наприклад квитанції чи монети. Замочіть підсклянники: помістіть їх у теплу воду з рідиною для миття посуду, протріть і висушіть. Помийте важкодоступні місця: використовуйте зубну щітку чи ватні палички.

Вікна

Виберіть засіб для миття: використовуйте розчин оцту та води (1:1) чи засіб для вікон без аміаку. Очистіть верхній край вікна: опустіть вікно та витріть верхню частину. Уникайте смуг: протирайте вікна вертикально ззовні та горизонтально зсередини.

Сидіння

Шкіряні сидіння

Видаліть пил: використовуйте пилотяг із насадкою. Нанесіть засіб для чищення: використовуйте спеціальний засіб для шкіри чи мило для сидінь. Обробіть кондиціонером: це захистить шкіру від тріщин.

Тканинні сидіння

Пропилотяжите: видаліть пил та крихти. Обробіть плями: використовуйте кисневий відбілювач або розчин оцту, води та рідини для миття посуду. Промийте: протріть сидіння змоченою серветкою з мікрофібри. Висушіть: відкрийте вікна чи скористайтеся вентилятором.

Килим

Зніміть килимки: промийте гумові килимки шлангом. Пропилотяжити: видаліть весь бруд і пил із килима. Обробіть плями: використовуйте мийні засоби чи розчин оцту та соди. Освіжіть: збризніть освіжувачем для тканини.

Поради:

Використовуйте невеликий сміттєвий пакет у салоні.

Накрийте підсклянники силіконовими формами для легкого миття.

Завжди тримайте у бардачку серветки з мікрофібри та ганчірку.

Використовуйте знімні чохли для сидінь, щоб захистити їх від бруду та шерсті домашніх тварин.

Як позбутися запахів у салоні

Посипте харчовою содою сидіння та килими, злегка зволожте та залиште на 8 годин. Пропилотяжте залишки соди. Використовуйте освіжувачі повітря чи контейнер із содою під сидінням.

Дотримуючись цих порад, ви зможете тримати салон автомобіля чистим, охайним і комфортним.

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