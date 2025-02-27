Як почистити шкіряний диван, щоб він був мов новий

Шкіряні меблі – це справжній символ елегантності та затишку, який додає оселі вишуканості. Однак, як і будь-який інший предмет інтер’єру, шкіряний диван потребує належного догляду, щоб довгі роки залишатися таким же привабливим, як у день купівлі.

Видання Real Simple розповіло, як правильно чистити та доглядати за шкіряним диваном, щоб він сяяв чистотою та мав вигляд як новий.

Частота чищення шкіряного дивана

Глибоке очищення шкіряного дивана слід проводити один-два рази на рік, залежно від кольору та рівня забруднення. Світла шкіра потребує очищення кожні шість місяців, тоді як темні відтінки довше витримують інтенсивне використання та їх достатньо чистити раз на рік.

Однак регулярний догляд не менш важливий: пилотяжте диван та протирайте його від пилу щотижня чи хоча б раз на два тижні. Плями слід усувати одразу, щоб вони не проникли глибоко у матеріал.

Що слід знати перед початком очищення

Перш ніж братися до роботи, варто перевірити, чи діє ще гарантія на ваш диван. Виробники часто додають рекомендації щодо чищення і їхнє порушення може призвести до втрати гарантійного обслуговування. Крім того, зверніть увагу на:

Не використовуйте агресивні хімікати. Спирт, аміак, крем для взуття чи засоби з відбілювачем можуть пошкодити поверхню шкіри.

Спирт, аміак, крем для взуття чи засоби з відбілювачем можуть пошкодити поверхню шкіри. Уникайте використання дезінфекційних серветок та спреїв. Вони здатні зруйнувати захисний шар шкіряного покриття.

Вони здатні зруйнувати захисний шар шкіряного покриття. Обережно з водою. Надмірна волога може спричинити появу плям, тому краще використовувати лише трохи зволожені серветки.

Очищення шкіряного дивана спеціальним засобом

Один із найефективніших способів догляду за шкіряними меблями – використання спеціальних засобів для очищення шкіри. Вони не лише видаляють забруднення, а й зволожують матеріал, запобігають його пересиханню та утворенню тріщин.

Вам знадобиться:

Пилотяг

М'які серветки з мікрофібри

Спеціальний очищувач для шкіри

Кондиціонер для шкіри

Кроки очищення:

Пропилотяжте диван – зберіть пил, крихти та дрібне сміття, особливо у важкодоступних місцях між подушками. Розпиліть засіб для чищення на серветку (а не на сам диван) і ретельно протріть поверхню, приділяючи увагу швам та заглибленням. Витріть залишки засобу чистою серветкою. Нанесіть кондиціонер для шкіри – він відновить природний блиск і захистить матеріал від пересихання. Залиште на годину для повного висихання.

Як почистити шкіряний диван за допомогою мильного розчину

Якщо у вас немає спеціальних засобів, можна використати доступніший метод – очищення за допомогою м’якого мильного розчину.

Вам знадобиться:

Дистильована вода

Рідке мило

Серветки з мікрофібри

Кроки очищення:

Видаліть пил і дрібні забруднення за допомогою сухої серветки чи пилотяга. Приготуйте мильний розчин, змішайте кілька крапель рідкого мила з дистильованою водою. Змочіть серветку у розчині, добре відіжміть і протріть поверхню дивана. Протріть диван чистою серветкою, змоченою у дистильованій воді, щоб прибрати залишки мила. Висушіть поверхню сухою серветкою та нанесіть кондиціонер для шкіри.

Як видалити жирні плями

Якщо на вашому дивані з’явилися жирні плями, їх можна видалити за допомогою кукурудзяного крохмалю:

Промокніть пляму сухою серветкою (не тріть!). Посипте пляму кукурудзяним крохмалем і залиште на 30 хв (або довше, якщо пляма стара). Зітріть крохмаль сухою серветкою та почистіть поверхню одним із вищеописаних способів.

Поради

Уникайте прямих сонячних променів та джерел тепла. Вони можуть висушити шкіру та спричинити появу тріщин.

Раз на місяць поліруйте поверхню меблевим воском. Це додасть блиску та забезпечить додатковий захист.

Регулярно використовуйте кондиціонер для шкіри. Він збереже еластичність матеріалу.

Як прибрати подряпини. Невеликі подряпини можна замаскувати за допомогою кондиціонера для шкіри. Глибші пошкодження виправляють спеціальним клеєм або набором для ремонту шкіри.

Як позбутися неприємного запаху. Посипте диван харчовою содою, залиште на 30 хв, потім ретельно пропилотяжте.

Дотримуючись цих рекомендацій, ваш шкіряний диван залишатиметься розкішним та затишним довгі роки.

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