Як почистити скло духовки: експертка назвала дешевий та безпечний засіб

Після приготування страв у духовці на склі з'являються плями від жиру, які дуже складно відмити.

Скло духовки часто буває покрите плямами, які важко відчистити, але вони надають плиті неохайного вигляду. express.co.uk звернувся до експертки з клірингу за порадою.

Джесс Фарінья, засновниця клінінгової компанії, поділилася своїм варіантом вирішення проблеми коричневих плям на склі духовки. Також вона дала поради щодо догляду за плитою, які допоможуть запобігти їхній появі.

Як запобігти появі плям на склі

Чищення духовки слід виконувати регулярно, особливо якщо вона часто використовується.

Найкраще швидко протирати скло духовки після кожного використання, коли воно охололо, але ще тепле.

Регулярний догляд може запобігти утворенню стійких плям.

Як відчистити плями на склі духовки

Щоб відчистити коричневі плями, вам знадобиться паста з харчової соди.

Для цього змішайте харчову соду з водою до одержання густої консистенції. Нанесіть її на брудні ділянки та залиште мінімум на 15–20 хвилин.

Харчова сода - це м'який абразив, ефективний, але безпечний для скла духовки.

Потім зітріть пасту з харчової соди і розпорошіть на скло спрей з білого оцту. Оцет вступить у реакцію із залишками харчової соди, утворюючи м'яку піну та видаляючи стійкі плями.

Якщо ж у вас залишилося ще кілька впертих плям, експерт радить обережно зіскребти їх лезом бритви. Однак важливо робити це обережно, щоб не подряпати скло.

Цей метод поєднує натуральні, нетоксичні інгредієнти, що робить його безпечним для помешкань, де є діти і домашні тварини.

Читайте також: