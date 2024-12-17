Як почистити скло каміна без хімії: 4 ефективні натуральні способи 

Чорна кіптява на склі вашого каміна псує його зовнішній вигляд. Дізнайтеся, як ефективно почистити скло, щоб мати змогу насолодитися спогляданням мерехтливого полумʼя довгими зимовими вечорами.

Ознайомлення з тим, як чистити скло дров’яної печі, має бути першим у вашому списку справ зараз, коли настала холодна погода, а затишне багаття — це саме те, що потрібно, щоб підняти настрій у ці темні вечори.

Коли мова заходить про те, як очистити свій дім, завжди знайдеться низка методів, запропонованих професіоналами, Woman&Home ділиться чотирма найефективнішими способами очищення скла.

Хоча дровʼяний камін є чудовим джерелом тепла, він потребує додаткового обслуговування. Регулярне чищення не тільки підвищує ефективність і подовжує термін служби вашої печі й заощаджує ваші гроші в довгостроковій перспективі, але й підтримує загальну чистоту у вашій оселі.

Правильне очищення скла – це те, що вам потрібно знати, перш ніж купувати камін, і експерти запропонували низку корисних порад і способів виконати цю роботу.

Ніколи не намагайтеся чистити гарячу піч

Перш ніж перейти до порад щодо прибирання, є одна важлива порада, з якою погоджуються всі експерти. Перед чищенням завжди переконайтеся, що камін повністю охолонув, і одягайте захисні рукавички.

Використовуйте невелику лопату, щоб обережно вийняти попіл із печі та перенести його в металевий контейнер для попелу або відро. Утилізуйте охолоджений попіл на відкритому повітрі, подалі від кущів, дерев чи інших матеріалів, які можуть загорітися.

Використовуйте розчин на основі оцту

Немає потреби поспішати купувати дорогі спеціалізовані мийні засоби, щоб скло вашого каміну виблискувало – в кухонних шафках може бути все необхідне.

Уникайте хімічних очищувачів, оскільки вони можуть лишитися й запікатися на поверхні, що ускладнить майбутнє очищення. Замість цього використовуйте м’яку тканину або губку з натуральним мийним розчином, таким як розбавлений оцет, щоб обережно прибрати сажу та залишки.

Змішайте одну частину оцту з трьома частинами води. Ви можете перелити цей розчин у пляшку з пульверизатором перед нанесенням на скло. Потім скористайтеся м’якою тканиною без ворсу або кухонним рушником, щоб очистити його.

Використовуйте золу

Щоб підвищити візуальну привабливість вашого каміну, регулярно протирайте скляну панель, щоб забезпечити чіткішу видимість, це дасть можливість спостерігати за м’яким мерехтінням полум’я. Спробуйте скористатися вологим шматком кухонного паперу, змоченим у попелі з каміну, очистити скло від будь-яких залишків – не потрібні спеціальні засоби для чищення скла.

Використовуйте вугілля

Використовуйте вугілля з вашого каміну. Намочіть охолоджений шматок деревного вугілля з печі та потріть ним внутрішню частину скла, а потім витріть залишки згорнутим кухонним папером, щоб скляне вікно було ідеально чистим. Вугілля допоможе прибрати зі скла кіптяву.

Використовуйте газету

Якщо ви бажаєте використовувати те, що на видноті, тоді газета — це відповідь. Так само, як вона зручна для миття вікон або дзеркал для уникнення розводів. Багато людей все ще використовують газету, щоб розпалити вогонь, тому, ймовірно, у будь-якому разі матиме під рукою їх стос.

Щоб отримати поверхню без розводів, зімніть шматок газети та протріть ним скло коловими рухами.

Як часто потрібно очищувати скло каміна

Існують певні щоденні звички, щоб утримувати свій дім у чистоті, яких ви справді маєте дотримуватися. Протирайте скло після кожного використання, щоб запобігти затвердінню кіптяви, це полегшує очищення.

Також важливо пам'ятати, що очищення потребує не лише зовнішня частина, димохід також потребуює уваги та вимагає інших методів.

Як мінімізувати налипання скажи й кіптяви на склі каміна

Насправді є заходи, які ви можете вжити, щоб скло дверцят залишалося чистішим довше.

Забезпечте належний потік повітря в топці, оскільки погана вентиляція може спричинити надмірне накопичення сажі на склі.

Причина цього в тому, що коли ваша піч не отримує достатньо кисню, утворюється більше диму та кіптяви, які потім прилипають до скляних дверцят. Допоможе також використання високоякісної добре витриманої деревини твердих порід, а також забезпечення належної вентиляції вашої печі.

Для цього, щойно вогонь добре розгориться, відрегулюйте потік повітря, щоб він продовжував працювати, але не закривайте вентиляційні отвори повністю, оскільки саме тоді ймовірність утворення кіптяви є більшою.

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