Як почистити великий зимовий верхній одяг вдома

Зима — це не лише час затишних вечорів і гарячого чаю, а й сезон, коли наш верхній одяг піддається серйозним випробуванням: сніг, дощ, вітер, дорожній пил і сольові розводи швидко забруднюють пуховики, пальта, куртки та інші аксесуари.

Багато хто відкладає прання зимового одягу через страх пошкодити дорогі речі чи отримати значний рахунок за хімчистку. Проте більшу частину зимового гардероба можна ефективно випрати вдома, якщо знати правильні методи. Видання RealSimple розповіло, як почистити свій громіздкий зимовий верхній одяг вдома та заощадити на хімчистці.

Як часто треба прати зимовий одяг

Зимовий одяг не потребує прання після кожного носіння, якщо він не сильно забруднився. Однак рекомендується:

Прати зимові пальта та куртки 3–5 разів за сезон.

Рукавички та шарфи варто прати раз на два тижні, особливо якщо вони часто контактують із поверхнями (дверні ручки, поручні у транспорті тощо).

Перед зберіганням на весну обов’язково виперіть весь зимовий одяг, щоб уникнути появи плям, неприємного запаху та шкідників.

Що знадобиться для прання

М’який мийний засіб без барвників та агресивних хімікатів

Банні рушники для збалансування навантаження в машині

Вовняні чи тенісні м’ячі для сушіння

Сітчасті мішки для делікатного прання аксесуарів

Засіб для виведення плям.

Як випрати зимове пальто у пральній машині

Більшість пуховиків та курток можна безпечно випрати вдома, дотримуючись певних кроків:

Перед пранням уважно ознайомтеся з рекомендаціями на ярлику одягу. Застебніть блискавки та ґудзики. Випорожніть кишені. Закріпіть слабкі шви, якщо є. Виберіть делікатний чи звичайний режим із температурою 30–40°C. Використовуйте м’який мийний засіб. Для пуховиків додайте 2–3 банних рушники для рівномірного розподілу ваги. Запустіть додатковий цикл полоскання, щоб повністю вимити мийний засіб. Використовуйте низьку температуру у сушильній машині. Додайте вовняні чи тенісні м’ячі, щоб уникнути злипання пуху. Періодично струшуйте куртку, щоб рівномірно розподілити наповнювач. Якщо сушите природним шляхом, вішайте на плічка у добре провітрюваному приміщенні.

Як випрати зимові аксесуари: рукавички, шапки, шарфи

Перевірте етикетку. Видаліть плями. Нанесіть трохи мийного засобу на забруднені ділянки та залиште на 5–10 хвилин. Покладіть аксесуари у сітчастий мішок. Виберіть делікатний режим та холодну воду. Вовняні та в’язані речі розкладіть горизонтально на рушник, щоб уникнути деформації. Флісові та синтетичні аксесуари можна сушити у машині на низьких обертах.

Як правильно зберігати зимовий одяг

Очистіть і просушіть одяг перед зберіганням Використовуйте герметичні пластикові контейнери чи спеціальні вакуумні пакети Додайте ароматизатори з лавандою чи кедровою стружкою для захисту від молі.

Які зимові пальта потребують хімчистки

Професійне чищення необхідне для хутряних, шкіряних, замшевих і вовняних виробів

Пальта з флісу, пуху, штучного хутра та водонепроникної тканини можна випрати вдома.

Регулярне чищення зимового гардероба не тільки збереже одяг у гарному стані, але й подовжить термін його служби. Головне — правильно підібрати режим прання, сушіння та зберігання та тоді ваш одяг прослужить не один сезон.

Ми також писали про 5 способів, як покращити прання без використання хімічних засобів.

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