Як почистити золото до блиску: корисний лайфгак

Золото – це цінний метал, який потребує правильного догляду. З часом навіть найкоштовніші ювелірні вироби можуть втрачати свій блиск через пил, косметику чи звичайне носіння. Однак повернути улюбленим прикрасам ідеальний вигляд можна легко та швидко навіть удома.

На сторінці sizovasofiaa поділилися простим і дієвим рецептом чищення золота, який потребує мінімум зусиль і доступних інгредієнтів.

Що знадобиться

Вода

Перекис водню (3%)

Рідке мило

Як почистити золото

Візьміть невелику ємність і змішайте в ній воду та перекис водню у пропорції 1:1. Додайте кілька крапель рідкого мила. Легка піна свідчитиме про те, що розчин готовий. Покладіть золоті вироби у підготовлений розчин і залиште на 10–15 хвилин. За цей час засіб розм’якшить забруднення, який важко видалити вручну. Якщо на прикрасах є важкодоступні місця (гравіювання, дрібні камінці), скористайтеся старою зубною щіткою. Її м’яка щетина ефективно видалить бруд і не пошкодить поверхню золота. Після завершення чищення промийте прикраси під проточною водою. Це видалить залишки мила та перекису. Акуратно витріть золото м’якою тканиною, бажано з мікрофібри. Це допоможе відновити його блиск і запобігти появі плям.

Поради:

Цей метод ідеально підходить для очищення золотих виробів без інкрустацій. Якщо ваші прикраси мають дорогоцінні камені, проконсультуйтеся з ювеліром, щоб уникнути пошкоджень.

Уникайте агресивних засобів, як-от оцет чи сода, які можуть подряпати чи знебарвити золото.

Регулярно проводьте легке очищення, щоб запобігти накопиченню бруду.

Після цієї простої процедури ваше золото сяятиме, ніби тільки з ювелірного салону. А головне – це абсолютно бюджетний та безпечний спосіб, який легко зробити вдома.

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