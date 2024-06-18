Як подарувати трояндам друге життя на кущі: лайфгак від садівниці

Видалення квітів що відцвіли чи підгнили врятують кущ ваших троянд і надасть місце новим квітам, але що як ми скажемо, що "погані" пелюстки можуть приховувати справжній скарб.

Садівниця Michelle Nicole у своєму відео поділилась цікавим лайфгаком, який дозволить вашим трояндам розквітнути новим цвітом, навіть якщо на перший погляд здається що їх не врятувати.

Часто буває, що після рясних дощів бутони троянд, які навіть ще не встигли розкритися починають підгнивати. Це дуже прикро і більшість садівників просто їх відрізають і викидають. Але є невелика хитрість яку можна спробувати зробити аби надати квітам друге дихання.

Все, що вам треба – розтрясти ситуацію. Можна просто чекати, що троянді стане сил скинути мертве листя та показати світу свою красу, але можна їй допомогти. Все просто, приберіть з троянди верхні, пелюстки, що підгнили та трохи потрусіть бутон, щоб він розквіт.

Такі дії жодним чином не зашкодять бутону, а троянди матимуть прекрасний вигляд.

Троянди – надзвичайної краси квіти та прикро було би не подарувати їм другого шансу на пишне цвітіння.

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