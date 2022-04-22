Як пофарбувати яйця на Великдень: п'ять незвичайних і простих способів

Якщо вам набридли звичайні однотонні яйця на Великдень, пропонуємо кілька цікавих варіантів декору.

Зовсім скоро одне із головних і найсвітліших свят року — Великдень. Традиційно сім'ї до цього дня готують ароматну паску та фарбують яйця. Хтось вважає за краще робити крашанки, використовуючи звичайне лушпиння цибулі, але якщо у вас є діти, то пофарбувати яйця разом з ними — це весело, приємно і запам'ятається на все життя.

Напередодні свята ми зібрали кілька оригінальних варіантів того, як можна прикрасити яйця на Великдень.

1. Пофарбуйте яйця за допомогою рису

Вам знадобиться:

рис

харчовий барвник

поліетиленові пакети

варені білі яйця

Процес:

Насипте рис до пакету, капніть кілька крапель барвника, покладіть в рис варене яйце та добре перемішайте його в пакеті з рисом. Це дуже простий спосіб, який не потребує багато часу і клопоту.

2. Зробіть напилення

Вам знадобиться:

блакитний барвник для яєць

золота фарба (кондитерська або для фарбування яєць)

пензлик (або зубна щітка)

варені білі яйця

Процес:

Пофарбуйте яйця, дотримуючись інструкції на упаковці, дайте час підсохнути. Наберіть трохи золотої фарби і побризкайте на яйця. Тут можна використовувати як пензлик, так і звичайну зубну щітку.

3. Задекоруйте серветкою

По суті, ця техніка дуже нагадує декупаж, тільки робиться набагато простіше і за допомогою натуральних продуктів.

Вам знадобиться:

серветка з малюнком на білому тлі

білі відварні курячі яйця

1 білок курячого яйця

Процес:

Зазвичай в серветках кілька шарів, тому вам потрібно відокремити їх і відставити тільки той, який з малюнком. Руками відривайте акуратно, виберіть частину серветки з малюнком, прикладіть до чистого і сухого вареного яйця. Пензликом акуратно змастіть серветку, приклеюючи її таким чином до яйця. Дайте яйцю висохнути.

4. Намалюйте космос

Це ще один дуже простий варіант декору, який також сподобається і дітям і дорослим. Головне не забувати, що використовувати потрібно тільки фарбу, призначену для харчових продуктів.

Вам знадобиться:

чиста губка

пензлик

харчовий барвник синього, фіолетового, золотого та білого кольорів

варені яйця

Процес:

Спочатку пофарбуйте яйця в однорідний темний колір і далі губкою наносите хаотично кольори від темного до світлого. Дайте яйцям підсохнути і побризкайти в кінці, за допомогою пензлика їх, золотим кольором.

5. Використовуйте квіти та листя

Спостерігати та робити руками щось подібне дуже надихає. Такі яйця на Великдень точно порадують ваших близьких і навіть трохи здивують. Але ось робити їх дуже просто.

Вам знадобиться:

варені яйця

листя, квіти, пір'я

фарба для яєць

капрон

Процес:

Покладіть яйце в капроновий мішечок (це може бути звичайна шкарпетка з капрону або обрізана і зав'язана частина колгот). Акуратно покладіть всередину квітку або лист рослини і зав'яжіть капрон. В такому стані покладіть яйця в ємність з фарбою на час, вказаний на упаковці барвника. Діставши яйця з ємності, дайте їм підсохнути, зніміть капрон і рослини.

Також в цьому способі можна використовувати натуральні барвники, наприклад, цибуля або каркаде.

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