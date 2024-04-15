Як пофарбувати яйця на Великдень, щоб вони мерехтіли: блогери перевірили лайфгак із ТікТок

Вже скоро Великдень, і саме час ділитися рецептами пасок та методами крашення яєць.

В очікувані великого свята блогери вирішили перевірити популярний лайфгак: чи справді, яйця, варені в вині, мають насичений винний колір та ще й мерехтять.

Блогери засипали яйця цукором, залили вином й додали оцет. Все на око. Яйця потрібно було тримати в вині 24 години, але, хоча блогери тримали їх лише три години, все вдалося. Варені яйця дістали й поклали на паперову серветку. Яйця почали підсихати й… мерехтіти.

Отже, зʼясувалося, що цей популярний лайфгак справді працює, і ви можете зробити такі цікаві мерехтливі крашанки, якщо, звісно, вам не шкода пляшки вина.

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