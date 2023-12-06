Як попрасувати одяг без праски: блогер поділився рецептом чарівного засобу

Попрасувати м'ятий одяг іноді буває непросто. Наприклад, у вас немає праски або вона зламалася, або, що ще неприємніше, у вас відключили електрику.

На щастя, є ефективний спосіб досягти виду щойно відпрасованої речі, не дістаючи прасувальну дошку та праску. Цим способом блогерка @alifbetterorganized — фанатка лайфгаків з прибирання — поділилася у своєму TikTok.

Блогерка рекомендувала рецепт домашнього спрею для прасування, який складається з однієї чашки води, половини столової ложки білого оцту та половини чайної ложки кондиціонера для волосся.

Пояснюючи, як це працює, фанатка прибирання сказала, що кондиціонер пом'якшує волокна одягу, дозволяючи складкам чарівним чином розпрасовуватися та зникати.

Перший крок — змішати всі перераховані вище інгредієнти в розпилювачі і струсити. Важливо струшувати розчин щоразу перед використанням, оскільки кондиціонер має тенденцію розшаровуватися.

Потім повісьте одяг на плічка і збризкайте розпрасовувачем по всій поверхні.

Після цього просто потягніть тканину і розпрасуйте складки. Дайте одягу висохнути на повітрі, після висихання складки мають зникнути.

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