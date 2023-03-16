Як поклеїти шпалери: п'ять головних порад від професіоналів

Шпалери зараз знову в моді. І якщо ви хочете трохи освіжити свій інтер'єр, не витративши водночас багато грошей, ви цілком можете поклеїти їх самостійно.

Клеєння шпалер не таке складне, як може здатися, але для того, щоб досягти ідеального результату, потрібно дотримуватися кількох важливих правил.

Олівія Гантер, фахівчиня з декорування, поділилася з Express.co.uk секретами правильного клеєння шпалер.

Використовуйте наждачний папір, щоб підготувати стіни

Бульбашки та складки на ваших шпалерах виникають через те, що під папером залишаються повітряні кишені. Вони можуть зіпсувати все враження. Щоб уникнути появи цих бульбашок, ви повинні переконатися, що стіни, над якими ви працюєте, належним чином підготовлені, перш ніж розпочинати обклеювання шпалер.

Експертка рекомендує використовувати легкий наждачний папір, щоб вирівняти поверхню, і нанести шар ґрунтовки перед нанесенням клею для шпалер. Це допоможе зміцнити поверхню і знизити можливість відшарування шпалер або утворення бульбашок.

Не поспішайте та читайте інструкцію

Серед найпоширеніших помилок домашніх майстрів під час клеєння шпалер — нетерплячість і поспіх. Якщо ви наклеюєте шпалери вперше, важливо зазначити, що перш ніж ви нанесете на стіни клей для шпалер, він має відпочити й активуватися. Бульбашки з більшою ймовірністю утворюються, якщо між шпалерами та стіною слабке зчеплення. Щоб уникнути цього, ви повинні дочекатися, поки клей активується.

Всі шпалери різні, але до кожного виду додається керівництво виробника, в якому повинні бути рекомендації з обклеювання, яких потрібно дотримуватися. Деякі шпалери вимагають тривалого просочення клеєм, деякі рекомендується клеїти на вкриту клеєм стіну сухими. Коли ви нанесете клей на стіну і шпалери, ви повинні зачекати певну кількість часу, щоб шпалери просочилися клеєм, але не розмокли.

Розгладжуйте шпалери від центру

Коли ви вже нанесли клей на шпалери і почекали рекомендовану кількість часу, можете починати клеїти їх на стіну. Натисніть пензлем і розгладьте від центру до країв. Постійне використання цієї техніки допоможе домашнім майстрам уникнути потрапляння повітря під шпалери, що призводить до утворення бульбашок.

Не чекайте, поки бульбашки висохнуть

Якщо бульбашки все ж починають з'являтися, не бійтеся підняти шпалери навколо міхура і розгладити їх знову, використовуючи техніку пензля. Як альтернатива, якщо це невеликий міхур, ви можете спробувати використовувати пензель для шпалер, щоб підштовхнути повітря до країв. Краще ловити бульбашки, поки шпалери ще вологі — якщо їх виявити, коли вони висохнуть, це буде важко виправити, не зробивши складок на папері.

Відкрийте вікна, щоб шпалери швидше висохли

Якщо в кімнаті вогко або є протяг, це часто може вплинути на якість обклеювання. Ви повинні обов'язково відчиняти вікна приблизно на 5-10 хвилин, щоб шпалери висохли рівномірно.

Осушувач повітря також може допомогти в процесі обклеювання, особливо якщо клеїти шпалери, коли на вулиці холодно або дощить.

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