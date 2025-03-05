Як помити індукційну плиту: дієві поради

Індукційні плити завойовують дедалі більшу популярність завдяки своїй енергоефективності, точному контролю температури та зручності очищення. Втім, догляд за такою варильною поверхнею має певні особливості, які варто знати, щоб не пошкодити делікатне скло.

Видання Martha Stewart розповіло про правильний спосіб очищення індукційної плити та поділилося найкращими порадами, які допоможуть підтримувати її у бездоганному стані.

Чому індукційна плита потребує особливого догляду

Індукційні варильні поверхні складаються з гладкої скляної панелі, під якою розташовані мідні дроти, які створюють електромагнітне поле. Це поле безпосередньо нагріває каструлі та пательні з магнітним дном, тоді як сама поверхня плити залишається відносно прохолодною. Завдяки цьому ризик пригоряння та прилипання їжі значно нижчий, ніж у газових чи електричних плит. Проте, для того, щоб варильна поверхня залишалася блискучою та без подряпин, важливо правильно її очищати.

Як часто слід мити індукційну плиту

Регулярне чищення допоможе зберегти поверхню у чудовому стані. Найкращий спосіб підтримувати варильну поверхню в ідеальному стані – це протирати її після кожного використання, якщо вона вже не гаряча.

Перед першим використанням обов’язково ознайомтеся з інструкцією виробника – деякі матеріали чи засоби можуть бути непридатними для конкретної моделі плити.

Матеріали, яких слід уникати

Щоб не пошкодити варильну поверхню, важливо знати, яких засобів і матеріалів слід уникати:

Абразивні порошки та жорсткі губки, включаючи сталеву губку.

Очисні засоби, які містять аміак або відбілювач.

Засоби для видалення іржі та агресивні хімікати.

Засоби для миття скла, оскільки вони можуть залишити плями чи навіть спричинити пошкодження поверхні.

Що знадобиться для правильного чищення

Перед тим, як почати очищення, підготуйте необхідні матеріали:

Спеціальний інструмент для очищення плити (скребок).

Неабразивну губку чи м’яку серветку.

Чистий сухий рушник або мікрофібру.

Безпечний засіб для чищення індукційних плит або домашній розчин із м’якого мийного засобу, харчової соди та оцту.

Покрокове очищення індукційної плити

Дайте плиті охолонути. Навіть якщо поверхня плити не нагрівається безпосередньо, вона може залишатися теплою через контакт із посудом. Видаліть залишки їжі. Використовуйте спеціальний скребок, тримаючи його під кутом, щоб обережно зішкребти прилиплі залишки. Нанесіть очисний засіб. Змочіть неабразивну губку у мильному розчині чи спеціальному засобі для чищення індукційних плит і акуратно протріть поверхню. Залиште засіб на кілька хвилин. Це допоможе розм’якшити стійкі забруднення. Протріть мікрофіброю. Видаліть залишки мийного засобу та насухо витріть плиту.

Як прибрати пригорілі сліди

Якщо на плиті з’явилися підгорілі плями, їх можна видалити за допомогою перевіреного домашнього засобу:

Змочіть проблемне місце оцтом. Посипте його харчовою содою. Дайте суміші подіяти кілька хвилин, поки вона почне шипіти. Протріть поверхню м’якою губкою. Повторіть процес, якщо пляма не зникла повністю.

Які засоби найкраще підходять для чищення індукційної плити

Окрім теплої води та м’якого мийного засобу для посуду, можна використовувати:

Розчин оцту та харчової соди.

Спеціальні засоби для індукційних плит.

Чи можна використовувати засоби для миття скла

Ні! Використання засобів для миття скла є великою помилкою. Такі засоби містять аміак, який може залишити незворотні плями, а іноді навіть пошкодити поверхню. До того ж використання невідповідного засобу може позбавити вас гарантії на плиту.

Догляд за індукційною плитою не вимагає багато зусиль, але регулярне очищення та використання правильних засобів допоможе зберегти її у чудовому стані на довгі роки.

Ми також писали про те, як почистити стоки підручними засобами без використання хімії.

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