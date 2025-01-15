Як помити каструлі з нержавійної сталі: корисні поради

Каструлі з нержавійної сталі — це незамінні помічники на кухні, адже вони міцні, надійні та чудово проводять тепло. Завдяки їхній універсальності можна готувати все: від смаженого м'яса до ніжних соусів.

Однак навіть найкращий посуд з часом може втратити свій первісний вигляд через пригорілі залишки їжі та зміну кольору. На щастя, ці проблеми можна легко вирішити за допомогою кількох перевірених порад та правильних матеріалів для догляду, про які розповіло видання Martha Stewart.

Необхідні матеріали

Неабразивна губка

Мило для посуду

Харчова сода

Оцет

Рушник із мікрофібри

Як правильно очистити каструлю з нержавійної сталі

Щоб уникнути пошкодження каструлі, важливо дотримуватися певної послідовності.

Дайте каструлі повністю охолонути перед миттям. Різкий перепад температури може викликати деформацію матеріалу. Змийте залишки їжі теплою водою. Замочіть каструлю у теплій мильній воді на кілька хвилин. Протріть посуд неабразивною губкою в теплій мильній воді. Витріть каструлю насухо рушником із мікрофібри, щоб уникнути появи водяних плям.

Як видалити пригорілу їжу

Якщо звичайного миття недостатньо, щоб видалити пригорілу їжу, скористайтеся цим методом:

Щедро посипте пригорілу поверхню каструлі харчовою содою. Налийте достатньо води, щоб повністю покрити прилиплі залишки. Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння та дайте прокипіти кілька хвилин. Вилийте воду, а потім очистіть поверхню теплою водою з милом. Витріть каструлю рушником із мікрофібри.

Як усунути знебарвлення

Перегрів каструлі може спричинити зміну кольору нержавійної сталі.

Налийте трохи оцту на знебарвлену ділянку. Залиште оцет на кілька хвилин. Протріть поверхню неабразивною губкою. Ретельно змийте холодною водою. Витріть насухо рушником із мікрофібри.

Як запобігти пригоранню їжі

Завжди нагрівайте каструлю на слабкому чи середньому вогні протягом 2–3 хвилин перед додаванням олії чи їжі.

Переконайтеся, що на дні каструлі достатньо жиру чи рідини.

Частіше перемішуйте їжу ложкою чи щипцями, щоб вона рівномірно готувалася та не пригоріла.

Як правильно зберігати каструлі

Щоб ваші каструлі з нержавійної сталі залишалися в ідеальному стані, дотримуйтеся правил їхнього зберігання:

Зберігайте каструлі в окремій шафі. Якщо ви складаєте посуд одне на одного, використовуйте захисні кришки чи тканину між ними, щоб уникнути подряпин.

Завдяки цим простим, але ефективним порадам ваші каструлі з нержавійної сталі завжди матимуть бездоганний вигляд. Дотримуйтеся правильного догляду, щоб посуд тішив вас довгі роки своїм блиском і функціональністю.

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