Як помити пластикові контейнери, щоб не залишилося жодних запахів

Пластикові контейнери для зберігання їжі — це справжні помічники на кухні. Вони зберігають наші страви свіжими, допомагають організовувати простір у холодильнику та роблять підготовку їжі зручнішою.

Проте з часом контейнери можуть увібрати неприємні запахи, покритися жирними плямами чи пожовтіти від яскравих соусів. Чи можна повернути їм первозданну чистоту, розповіло видання MarthaStewart, а також поділилося найефективнішими методами догляду за контейнерами, щоб вони мали вигляд мов нові.

Як мити контейнери, щоб запобігти плямам

Щоб запобігти плямам і зберегти пластикові контейнери чистими якомога довше, важливо правильно їх мити з найпершого використання.

Починайте з холодної води. Гаряча вода лише закріплює жир і кольорові пігменти, тоді як холодна ефективно їх видаляє. Тому перед основним миттям ополосніть контейнер холодною водою.

Використовуйте теплу воду з мийним засобом. Після попереднього ополіскування промийте контейнер у теплій воді з мийним засобом.

Ретельно висушуйте. Перед тим як прибрати контейнер на зберігання, обов'язково повністю висушіть його, щоб уникнути появи неприємного запаху та липкості.

Якщо користуєтесь посудомийною машиною, завжди спочатку мийте контейнер холодною водою вручну, а потім ставте його у машину.

Як позбутися неприємного запаху

Часто трапляється, що навіть після миття пластикові контейнери зберігають запахи їжі. У таких випадках допоможуть:

Заморожування . Наповніть контейнер холодною водою та поставте його у морозильну камеру на ніч. Вранці вийміть лід і запах має зникнути.

. Наповніть контейнер холодною водою та поставте його у морозильну камеру на ніч. Вранці вийміть лід і запах має зникнути. Газетний метод. Покладіть у контейнер зім'ятий аркуш газети, закрийте кришкою та залиште на добу. Газета поглине всі запахи.

Покладіть у контейнер зім'ятий аркуш газети, закрийте кришкою та залиште на добу. Газета поглине всі запахи. Метод з травою . Якщо дозволяють погодні умови, помийте контейнер і залиште його догори дном на чистій траві на ніч. Природна волога допоможе усунути залишкові запахи.

. Якщо дозволяють погодні умови, помийте контейнер і залиште його догори дном на чистій траві на ніч. Природна волога допоможе усунути залишкові запахи. Харчова сода. Насипте у контейнер чверть склянки соди, накрийте кришкою та залиште на 24 години, після чого вимийте його звичайним способом.

Як видалити жирні плями

Жир — один із найпоширеніших ворогів пластикових контейнерів. Щоб ефективно боротися з ним, спробуйте такі методи:

Додайте у контейнер трохи води та мийного засобу, покладіть всередину паперовий рушник, закрийте кришку та добре струсіть. Потім змийте водою.

Заповніть контейнер білим оцтом і залиште на кілька годин. Після цього вимийте губкою з мийним засобом.

Як видалити плями

Залишки томатного соусу, куркуми чи ягід можуть залишати на пластику плями, які важко вивести. Ось кілька хитрощів:

Сонячне світло. Якщо можливо, залиште контейнер на сонці — ультрафіолетові промені природним чином вибілюють пластик.

Якщо можливо, залиште контейнер на сонці — ультрафіолетові промені природним чином вибілюють пластик. Паста з харчової соди . Змішайте харчову соду з водою до стану густої пасти, нанесіть її на плями, залиште на кілька годин і змийте.

. Змішайте харчову соду з водою до стану густої пасти, нанесіть її на плями, залиште на кілька годин і змийте. Лимонний сік. Протріть плями лимонним соком і залиште на кілька годин. Після цього вимийте контейнер.

Як продезінфікувати контейнер

Іноді в контейнерах можуть розвиватися бактерії чи навіть з’являтися пліснява. Щоб цього уникнути, періодично дезінфікуйте їх таким способом:

Вимийте контейнер прохолодною водою з милом. Приготуйте розчин: на 1 л води додайте 1 ст. л безпечного для харчових продуктів відбілювача. Повністю занурте контейнер у розчин на 5 хв. Дістаньте його, дайте висохнути на повітрі та ще раз вимийте перед використанням.

Пластикові контейнери можуть служити роками, якщо правильно за ними доглядати. Регулярне миття, використання правильних засобів для очищення та профілактичні заходи допоможуть зберегти їх чистими, без запахів і плям. Дотримуючись наших порад, ви зможете насолоджуватися свіжістю ваших контейнерів і не турбуватися про неприємні сюрпризи, коли дістаєте їх із шафи.

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