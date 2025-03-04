Як помити вікна, щоб не залишилося розводів: корисні поради

Бездоганно чисте скло не лише покращує вигляд оселі, а й створює відчуття затишку. Проте неправильне миття може залишити розводи чи навіть зробити скло ще бруднішим. Як цього уникнути, розповіло видання MarthaStewart.

Як часто варто мити вікна

Частота миття залежить від розташування будинку, рівня забруднення повітря та ваших особистих уподобань. Експерти радять мити зовнішню частину вікон щонайменше двічі на рік — навесні та восени, щоб усунути наслідки негоди. Якщо ж ваше житло розташоване поблизу дороги чи промислової зони, варто мити скло частіше. Внутрішню поверхню рекомендується протирати раз на два тижні, щоб підтримувати її у бездоганному стані.

Як очистити вікна зсередини

Один із найефективніших засобів для миття скла — розчин білого оцту та води. Він чудово видаляє забруднення та не залишає слідів.

Вам знадобиться:

Білий оцет

Вода

Пульверизатор або відро

Ганчірки з мікрофібри (5-6 шт.)

Ракель

Пилотяг із насадкою-щіткою

Зубна щітка

Що робити:

Приготуйте розчин із рівних частин оцту та води. За потреби додайте кілька крапель мийного засобу для посуду. Протріть скло сухою мікрофібровою ганчіркою, щоб прибрати пил. Обприскайте вікно розчином або нанесіть його змоченою серветкою, протираючи рухами у формі літери S. Скористайтеся раклем, рухаючи ним зверху вниз. Після кожного проведення витирайте його сухою серветкою. Видаліть залишки вологи мікрофіброю. Очистьте підвіконня пилотягом та вологою серветкою. Для важкодоступних місць використовуйте зубну щітку. Якщо залишилися розводи, відполіруйте скло сухою тканиною.

Як правильно мити вікна зовні

Для зовнішнього миття обирайте хмарний, прохолодний день — сонячні промені змушують рідину висихати швидше, залишаючи розводи.

Вам знадобиться:

Щітка чи губка

Білий оцет

Вода

Відро

Мило для посуду (за бажанням)

Водяний шланг

Ганчірки з мікрофібри

Ракель

Що робити:

Видаліть павутину та бруд щіткою чи губкою. Приготуйте розчин оцту та води з додаванням мила. Обполосніть вікно шлангом. Протріть губкою чи мікрофіброю, приділіть увагу забрудненим ділянкам. Використовуйте ракель, рухаючись зверху вниз. Витріть краї сухою серветкою. За необхідності додатково відполіруйте сухою тканиною.

Як доглядати за віконними сітками

Віконні сітки швидко накопичують пил, тож варто їх періодично чистити.

Вам знадобиться:

Мило для посуду

Вода

Відро

Брезент (за бажанням)

Пилотяг із насадкою-щіткою

Щітка з м’якою щетиною

Що робити:

Приготуйте мильний розчин. Зніміть сітки, розкладіть їх на брезенті. Пропилотяжте насадкою-щіткою. Протріть щіткою, змоченою у мильному розчині. Змийте водою та залиште висохнути.

Як підтримувати чистоту вікон

Щоб вікна залишалися чистими якнайдовше:

Регулярно витирайте пил з рам та підвіконь.

Стежте за чистотою штор і портьєр.

Міняйте фільтри системи вентиляції, щоб зменшити кількість пилу.

Обрізайте гілки дерев, які торкаються вікон.

Уникайте використання паперових рушників, які залишають ворсинки.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися ідеально чистими вікнами, які наповнюють оселю світлом і затишком.

Ми також писали про те, як очистити цеглу на зовнішньому фасаді будинку.

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