Як помити жалюзі: корисні поради

Жалюзі — це один із тих елементів інтер’єру, про чистку якого легко забути. Так само як і про підвіконня, вимикачі світла чи лопасті стельових вентиляторів. Проте, одного дня ви відкриваєте їх і помічаєте шари пилу та забруднень, які накопичувалися роками.

На щастя, прибирання жалюзів може бути зовсім не складним, якщо правильно підійти до цього процесу. Видання RealSimple розповіло, як швидко та ефективно помити жалюзі, незалежно від матеріалу — чи це пластик, алюміній чи дерево.

Як часто треба чистити жалюзі

Чим довше ви ігноруєте миття жалюзів, тим більше пилу накопичується і відповідно більше часу знадобиться для очищення. Рекомендується очищати жалюзі кожні один-два тижні, щоб запобігти накопиченню пилу та бруду. Додайте цей процес до своєї рутини прибирання — наприклад, витирайте пил із жалюзів одночасно з іншими меблями. Не забувайте очищати їх перед тим, як пилотяжити чи підмітати підлогу. Так ви уникнете поширення пилу по всьому дому.

Підготовка

Для чищення жалюзів вам не обов’язково мати спеціальні інструменти. Проте якщо у вас такі є, вони можуть заощадити час і дозволять очищувати кілька планок одночасно.

Матеріали для прибирання:

Серветка з мікрофібри

Вакуум із насадкою для оббивки

Для глибокого очищення:

Викрутка (за необхідності)

Засіб для миття посуду

Серветка з мікрофібри

Для видалення плям:

Серветка з мікрофібри

Білий оцет

Чистий носок

Як почистити жалюзі серветкою з мікрофібри

Метод очищення залежить від рівня забруднення ваших жалюзів. Для легкого чищення достатньо серветки з мікрофібри.

Спочатку закрийте жалюзі та обережно протріть їх серветкою з мікрофібри, рухаючись зверху вниз. Для горизонтальних жалюзів рухайтеся у напрямку від однієї сторони до іншої. Відрегулюйте жалюзі, щоб вони відкрилися та знову протріть їх серветкою з мікрофібри. Потім закрийте жалюзі у зворотному напрямку та повторіть процес. Використовуйте насадку для оббивки, щоб видалити будь-який залишковий пил і сміття.

Як зробити глибоке очищення

Якщо ваші жалюзі занадто брудні, їх краще зняти з вікна та ретельно очистити.

У рівних частинах змішайте білий оцет і воду. Це стане вашим ефективним і безпечним засобом для чищення. Натягніть чистий носок на руку, змочіть його у розчині та відіжміть. Потім проведіть рукою по кожній планці жалюзі, притискаючи носок до поверхні. Залиште жалюзі відкритими, щоб вони добре висохли. Якщо погода дозволяє, повісьте їх на свіже повітря.

Як видалити плями з жалюзів

У разі сильних забруднень або плям спробуйте наступний метод:

Використовуйте гарячу воду та мийний засіб для посуду, який ефективно бореться з жиром. Відкрийте кронштейни, які тримають жалюзі, за допомогою викрутки, та обережно зніміть їх. Очистіть кожну планку окремо губкою, приділяючи увагу забрудненим ділянкам. Ретельно промийте жалюзі чистою водою, щоб змити залишки мила. Покладіть жалюзі на рушник або підвісьте для сушіння. Переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж повернути на місце.

Що робити, щоб жалюзі залишалися чистими

Щоб уникнути частого прибирання, дотримуйтесь кількох простих правил:

Протирайте жалюзі ганчіркою з мікрофібри кожні кілька днів, особливо у сезон пилку.

Часто пилотяжте та витирайте пил з інших поверхонь у домі, щоб зменшити загальну кількість пилу.

Уникайте використання липких аерозолів або лаків для волосся поблизу жалюзі, оскільки це може сприяти накопиченню залишків.

FAQ

Чи підходить оцет для очищення дерев'яних жалюзів?

Ні, оцет не рекомендується для дерев’яних жалюзів. Краще регулярно витирати пил і очищувати плями засобами для дерев’яних поверхонь.

Як зрозуміти, що настав час замінити жалюзі?

Жалюзі можуть слугувати до 10 років залежно від їхньої якості. Якщо ви помітили, що планки деформовані, шнурки пожовкли чи зносилися, час замінити жалюзі.

Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати жалюзі у чистоті та продовжити їхній термін служби, а також зберегти власний дім охайним і затишним.

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