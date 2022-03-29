Як посадити і виростити хороший урожай буряків

Буряк — дуже корисний і смачний овоч, до того ж використовуються не тільки коренеплоди, а й бурячиння (молоде листя і стебла буряків). Наприклад, під час варіння всіма улюбленого борщу.

Виростити буряк зовсім не складно.

Як садити буряк?

Насіння можна посіяти одразу у відкритий ґрунт. Вони проростають через два тижні за температури плюс 5-6 градусів. І невеликі заморозки переносять досить непогано. Але щоб насіння сходило краще, можна посіяти його в ґрунт і прикрити захисною поліетиленовою плівкою, щоб отримати ефект парника. Під плівкою буде тепло і волого і заморозки, які повернулись, не страшні. Цю плівку знімають тоді, коли з'являться сходи з землі. Тоді їх можна накрити агроволокном, яке "дихає".

Можна використовувати сухе насіння, а можна його попередньо замочити і проростити. Для цього використовують вологу папір або бавовняну ганчірочку, або вологу тирсу. Насіння кладуть на вологу поверхню і поміщають в тепле місце, де температура не нижче 18-20 градусів до появи проростків. Щоб насіння не пересохло, його потрібно періодично добре збризкувати водою. По-перше, пророщене насіння швидше піде у ріст, а по-друге, одразу можна відбракувати непроросле.

Для того, щоб буряк дав хороший врожай, грядка повинна бути на сонячному місці, у будь-якому разі сонце його має висвітлювати хоча б половину дня. Добре, якщо на цій ділянці землі до буряка росли бобові, цибуля, картопля, томати або огірки. А якщо торік там росла капуста або інші культури сімейства хрестоцвітих, варто підшукати для буряка інше місце.

Отже, робимо неглибокі борозенки і кидаємо насіння на відстані 4-5 см одне від одного. Засипаємо землею і трохи причавлюємо сапою або граблями. Можна зверху посипати деревним вугіллям.

Ґрунт не повинен бути глинистим. А якщо вона занадто піщана, необхідно її удобрити перегноєм або внести компост (на квадратний метр необхідно близько 3-4 кілограмів). Але тільки не свіжий — буряк дуже активно накопичує нітрати, тому так можна нашкодити самим собі. Після внесення добрив слід ретельно перемішати їх із землею.

Коли потрібно проріджувати буряки?

Коли з'явиться перші 2-4 листочки, потрібно прорідити грядки, оскільки буряк любить простір. Необхідно прибрати зайві рослини, які ростуть занадто близько (ближче 5 сантиметрів), їх можна одразу ж пересадити на іншу ділянку. Робити це краще після дощу і в похмуру погоду, оскільки під палючим сонцем тільки що пересаджені рослини швидко засохнуть.

Зазвичай проріджувати доводиться і вдруге. Це відбувається тоді, коли вже починає формуватися коренеплід і стає добре видно, де рослини занадто близько розташовані одна до одної. Друге проріджування проводять, коли листочки рослин вище 12 сантиметрів. Зазвичай між рослинами залишають відстань від 8 до 15 сантиметрів. Завжди потрібно видаляти ті із них, які найбільш слабкі або хворі. Ті рослини, які довелося прибрати з грядки, можна вже використовувати для приготування страв, наприклад, борщу.

Як часто поливати?

Буряк поливають приблизно раз на тиждень, якщо немає серйозної посухи. А якщо дощі йдуть рясні і часті, то поливати можна рідше. Дуже корисно мульчувати грядку буряків. Це роблять, коли листочки виростають до 5-10 сантиметрів. Для мульчування можна використовувати тирсу або сухі голки ялинки або сосни. Тоді волога буде зберігатися на грядці набагато довше і рослини не будуть пересихати.

Чи потрібно підгодовувати?

Якщо ви спочатку внесли мало добрив, то після першого проріджування буряк можна підгодувати азотними добривами (часто використовується курячий послід або сечовина). А коли почне формуватися плід, можна підгодувати деревним вугіллям або сульфатом калію, або хлористим калієм. Підгодовувати можна кожні два тижні.

Щоб буряк був солодким, можна на початку липня один раз полити буряк слабким (!) соляним розчином: 1-2 столові ложки кухонної солі на 10-літрове відро води.

Під час росту рослини можуть долати грибкові захворювання і парша, тому в таких випадках їх необхідно обробляти відповідними препаратами (бордоська рідина, фітоспорин і інші).

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