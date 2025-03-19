Як посадити тюльпани, щоб прискорити їхнє цвітіння навесні

Якщо ви не встигли посадити тюльпани восени, це можна зробити й навесні. А щоб прискорити час цвітіння, варто дізнатись маленький секрет та скористатись їм вже зараз.

Серед весняних квітів тюльпани займають почесне місце і щороку вражають нас своїми неймовірними яскравими квітами. Досвідчені садівники радять садити тюльпани восени, щоб вони встигли вкорінитись й розквітли якомога раніше. Але якщо восени ви цього не зробили, не поспішайте засмучуватись, краще швидко готуйте посадковий матеріал до висаджування.

Як правильно посадити тюльпани навесні, розповів "24 Канал".

Варіанти весняної посадки тюльпанів

Якщо ви вирішили садити тюльпани навесні, ви можете це зробити трьома способами:

відразу в землю на постійне місце;

в невеликі горщики з подальшою перевалкою у відкритий ґрунт;

у великі вазони без пересаджування.

Важливо! Цибулині тюльпана потрібен час, щоб вкорінитися в землі. Тому тюльпани, посаджені навесні почнуть квітнути пізніше за вже вкорінені рослини, висаджені восени.

Як визначити оптимальний час для висаджування тюльпанів

Навесні тюльпани у відкритий ґрунт можна висаджувати, як тільки температура повітря стабільно буде не нижче ніж 9–10°C тепла. На території України така температура в різних регіонах встановлюється наприкінці березня на півдні та на початку квітня на півночі.

Якщо ж ви висаджуєте тюльпани горщики та розміщуєте їх у приміщенні чи теплиці, це можна робити вже від початку березня. Такі рослини почнуть квітнути на 2-3 тижні раніше.

Як підготувати тюльпани до висаджування

Обирайте для тюльпанів сонячне місце на клумбі, яке захищене від сильного вітру. Для посадки обирайте здорові цибулини: сухі, без ознак цвілі та гнилі, без тріщин.

Підготуйте землю до посадки тюльпанів. Розпушіть ґрунт на клумбі та внесіть комплексне мінеральне чи органічне добриво. Якщо висаджуєте цибулини у горщики, можна купити ґрунт для квітів у спеціалізованому магазині. Таку землю не потрібно додатково удобрювати.

Для тимчасової посадки тюльпанів з подальшим перенесенням їх на клумбу чудово підійдуть торф'яні одноразові горщики. Рослини можна висаджувати на постійне місце прямо в цих горщиках, таким чином ви точно не пошкодите коріння під час пересаджування, а тюльпани швидше адаптуються на новому місці.

Як правильно посадити тюльпани навесні

Підготовлену землю розрівняйте й зробіть лунки для цибулин. Маленькі цибулинки заглиблюйте приблизно на 5 см, а великі – на глибину до 10 см.

Якщо висаджуєте тюльпани у звичайні горщики, спочатку на дно покладіть дренажний шар. Це можуть бути керамзит, маленькі камінчики чи шматочки деревного вугілля.

Покладіть цибулини у лунки вістрям догори, присипте землею та трошки ущільніть її. Полийте теплою водою (25-30°C). Поливайте тюльпани регулярно, але помірно. Сигналом для наступного поливу буде підсихання землі на глибину кілька сантиметрів.

Якщо ви дотримаєтесь цих порад, вже цієї весни тюльпани на вашій клумбі розквітнуть на заздрість усім сусідам.

Нагадаємо, зазвичай тюльпани квітнуть 7-14 днів, але існують способи подовжити цей прекрасний період до 5-7 тижнів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як підживити тюльпани.

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