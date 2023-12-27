Як повернути блиск помутнілим келихам та столовим приладам: дуже простий лайфгак

Склянки та столові прилади з часом можуть мати тьмяний вигляд, незважаючи на те, що їх мили у посудомийній машині.

Під час свят дуже важливо, щоб все, що ви ставите на стіл, мало бездоганний вигляд. Недостатньо прозорий келих чи потемнілий ніж можуть зіпсувати наш святковий настрій, навіть якщо гості цього не помітять.

Щоб допомогти повернути склянкам та столовим приладом первозданне сяйво, Еxpress.co.uk радить скористатися прийомом, яким експерти зі скла поділилися з читачами.

Чому прилади та склянки стають каламутними

Помутніння скла та металевих приладів після миття в посудомийній машинці трапляється частіше, ніж нам хотілося б. Це може статися з кількох причин, таких як жорстка вода, використання занадто великої кількості мийного засобу або навіть старий мийний засіб та перевантаження посудомийної машини.

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Як запобігти помутнінню посуду

Але ці проблеми можна вирішити. Якщо у вашому районі є жорстка вода, ви можете встановити пом'якшувач води. Це запобігає утворенню накипу в трубах і зробить вашу воду більш корисною для пиття.

Важливо робити правильне завантаження посудомийної машини. Перевантаження може заблокувати розбризкувачі, що призведе до неправильного очищення. Намагайтеся не ставити тарілки та страви одна на одну, залишаючи навколо кожного предмета достатньо місця.

Також необхідно регулювати кількість використовуваного мийного засобу, не варто переборщувати і додавати більше засобу, ніж написано в інструкції.

Як повернути сяйво

А щоб допомогти повернути улюбленим приладам та склянкам сяйво, експерти рекомендували додати шматочок фольги у завантаження. Додавання згорнутого шматка фольги до відділу столових приладів дійсно допоможе надати їм додаткового блиску.

Алюміній у фользі окислює мийний засіб, що допомагає видалити навіть найстійкіші плями. Фольга також допоможе склянкам мати чистий та блискучий вигляд, але стежте за тим, щоб шматок фольги не був надто маленьким і не застряг у приладі.

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