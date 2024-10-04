Що робити, якщо ваша петрушка має стомлений вигляд

Спробуйте цей корисний лайфгак і у вас в холодильнику завжди буде свіжа пертушка.
Навіть найсвіжіша петрушка може швидко зів'янути, якщо зберігати її неправильно. На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли, як швидко оживити зів’ялу петрушку.
Що робити:
- Спочатку акуратно обріжте кінчики стебел петрушки. Це допоможе рослині краще поглинати воду.
- Далі, поставте петрушку в склянку з гарячою (не окропом!) водою на одну хвилину. Це стимулюватиме активність клітин рослини.
- Після цього поставте петрушку у склянку з холодною водою.
- Помістіть склянку з петрушкою в холодильник на 2 години. Це дозволить зелені знову отримати свіжість і хрусткість.
Після завершення цього процесу ваша петрушка стане знову свіжою і твердою. Цей простий трюк допоможе не лише зекономити гроші, але й зберегти аромати та користь свіжої петрушки.
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