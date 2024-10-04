Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що робити, якщо ваша петрушка має стомлений вигляд

Що робити, якщо ваша петрушка має стомлений вигляд

Петрушка / Фото: Credits

Спробуйте цей корисний лайфгак і у вас в холодильнику завжди буде свіжа пертушка.

Навіть найсвіжіша петрушка може швидко зів'янути, якщо зберігати її неправильно. На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли, як швидко оживити зів’ялу петрушку.

Що робити:

  • Спочатку акуратно обріжте кінчики стебел петрушки. Це допоможе рослині краще поглинати воду.
  • Далі, поставте петрушку в склянку з гарячою (не окропом!) водою на одну хвилину. Це стимулюватиме активність клітин рослини.
  • Після цього поставте петрушку у склянку з холодною водою. 
  • Помістіть склянку з петрушкою в холодильник на 2 години. Це дозволить зелені знову отримати свіжість і хрусткість.

Після завершення цього процесу ваша петрушка стане знову свіжою і твердою. Цей простий трюк допоможе не лише зекономити гроші, але й зберегти аромати та користь свіжої петрушки.

Читайте також:

Петрушка, кріп і цибуля: як готувати зелень, аби вона не втратила корисні властивості

Петрушка, кріп і цибуля: як готувати зелень, аби вона не втратила корисні властивості

Повʼязані теми:

Наступна публікація