Що робити, якщо ваша петрушка має стомлений вигляд

Спробуйте цей корисний лайфгак і у вас в холодильнику завжди буде свіжа пертушка.

Навіть найсвіжіша петрушка може швидко зів'янути, якщо зберігати її неправильно. На сторінці pomyslowe.panie.domu розповіли, як швидко оживити зів’ялу петрушку.

Що робити:

Спочатку акуратно обріжте кінчики стебел петрушки. Це допоможе рослині краще поглинати воду.

Далі, поставте петрушку в склянку з гарячою (не окропом!) водою на одну хвилину. Це стимулюватиме активність клітин рослини.

Після цього поставте петрушку у склянку з холодною водою.

Помістіть склянку з петрушкою в холодильник на 2 години. Це дозволить зелені знову отримати свіжість і хрусткість.

Після завершення цього процесу ваша петрушка стане знову свіжою і твердою. Цей простий трюк допоможе не лише зекономити гроші, але й зберегти аромати та користь свіжої петрушки.

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