Як позбутися слимаків у вашому саду, не використовуючи пестициди

Слимаки можуть не тільки зіпсувати квіти й кущі, а й повністю позбавити вас врожаю.

На сторінці SeedToHarvest розповіли, як приготувати добриво, що захистить сад і город від ненажерливих слимаків, не отруюючи власні рослини шкідливими пестицидами.

Слимаки не тільки з’їдають все зелене листя овочів у нашому саду, але й поширюють бактерії. Отже, для того, щоб їсти здорові овочі з власного городу не боячись пестицидів чи слимаків, пропонуємо вам робочий лайфгак, як позбутися равликів.

Спосіб простий:

Додайте кілька шматочків зеленої цибулі в чисту воду;

Додайте в склянку білого оцту та ложку перцю чилі.

Дайте воді настоятися близько 24 годин;

Відфільтруйте воду від макухи та перелийте у пульверизатор;

Розпиліть воду на листові овочі.

На наступний день ви виявите, що равлики безслідно зникли.

Лише один простий крок розв'яже проблему зі слимаками та вбереже ваш врожай, без додаткових грошових витрат та використання пестицидів і равлики більше ніколи не з’їдять ваші овочі.

Нещодавно ми писали про те, "Як часник захистить ваші рослини від паразитів".

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