Як позбутися мух та комарів: 6 простих і натуральних засобів боротьби з комахами в будинку

Теплої пори року наші будинки та квартири штурмують комахи. Мурахи, комарі, мухи, павуки й метелики прагнуть без запрошення проникнути до нашого житла.

Боротися з комахами, які проникають до наших осель, незважаючи на москітні сітки та начебто щільно закупорені щілини, буває непросто. Не завжди є можливість скористатися сильнодійними хімікатами, особливо якщо в помешканні є люди з алергією, діти та тварини.

Тому Еxpress.co.uk поділився способами боротьби з комахами натуральними засобами від експертів з інтер'єру з Online-Bedrooms.

Поставте сітки

Це перше і, мабуть, найважливіше, що ви можете зробити, щоб позбутися мух, метеликів і комарів. Сітки на вікнах не врятують вас від усіх видів комах, проте значно покращать ситуацію.

Розпилюйте м'ятну олію

Експерти зі спалень зазначили, що олія перцевої м'яти – це чудовий природний засіб відлякати комах, як-от павуки й комарі. Просто додайте трохи цієї олії у воду, змішайте, а потім використовуйте пульверизатор, щоб розпилити рідину навколо вікон і дверей.

Посадіть лаванду

Лаванда – ще один запах, який не подобається комахам. Як і олія перцевої м'яти, додайте краплі олії лаванди у воду і розпиліть її по всьому будинку, щоб тримати шкідників у страху. Як альтернативу, домовласники можуть розмістити рослини лаванди навколо будинку.

Вимикайте світло

Переконайтеся, що світло вимкнене, коли відчиняєте вікна, особливо після заходу сонця. Багатьох жуків, передусім комарів, приваблює світло, і вони летять до нього.

Увімкніть вентилятор

Вентилятори відганяють мух і комарів, оскільки їм не подобається повітря, яке рухається. Поставте вентилятори біля вікна, щоб комахи не проникали всередину.

Підтримуйте чистоту

Комахи люблять брудне довкілля й ховатимуться у бруді та харчових відходах, що ускладнює порятунок від них. Утримуйте кімнати в чистоті та обов'язково чистіть пилосмоком хоча б раз на тиждень, щоб комахи, як-от павуки, не встигали сплести павутиння.

Читайте також: