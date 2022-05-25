Як позбавитися мурашок на плодових деревах і в ґрунті

Навесні ми помічаємо мурах, які одна за одною переміщуються стовбурами і гілками плодових дерев, збираючи солодкі виділення - «медяну росу» попелиць. Крім того, мурахи роблять гнізда в ґрунті, нерідко під корінням рослин і ті згодом засихають.

Як же вивести мурах зі своєї ділянки? Це питання постійно бентежить дачників та садівників. Докладніше про мурашок та захист від них розповів Михайло Ключевич − завідувач кафедри захисту рослин Поліського національного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Користь і шкода від мурашок

Мурахи є однією з найчисленніших представників груп тваринного світу. Вони живляться насінням рослин, збирають нектар із квітів, з інших комах, розносять збудники хвороб рослинами, живляться солодкими виділеннями попелиць і кокцид. Окремі мурашки знищують попелиць − така їхня корисна функція, але вони мають і негативний вплив: прокладають доріжки, якими рухаються, орієнтуючись на запах, який виділяють інші мурахи. Вони також можуть утворювати гнізда під кореневою системою плодових культур, забираючи ґрунт, у результаті коренева система оголюється і рослини можуть загинути.

Має бути превентивний метод захисту від мурашок на основі їхньої поведінки. Ще до розпускання бруньок на плодових деревах вони рухаються стовбурами дерев, а саме доріжкою, орієнтуючись на запах своїх попередників. Для захисту від них стовбури дерев обмотують певними матеріалами, зокрема конопляним шпагатом, який унеможливлює створення доріжок мурашок. Ширина цих смуг може сягати до 20−30 сантиметрів. Це бажано робити ще до того, як мурашки будуть рухатися стовбурами. А якщо ви побачили, що комахи вже є на рослинах, тоді цей шпагат потрібно просочувати певними речовинами, які відлякують їх. Це може бути сік алое (раз на 7 днів) або дьоготь.

Смачні ласощі, які відлякують мурах

Дієво використовувати борну буру (не кислоту, а саме буру). Для цього 2 склянки цукру розчиняють в 1 літрі води і додають 6-8 грамів бури. Такий розчин розливають у невеликі пластикові ємкості, які нещільно накривають, щоб не потрапляли краплини дощу і роси. Можна вирізати нижню частину з пластикових пляшок (1 чи 1,5 літрових), налити ці "ласощі" і розставити в саду. Такий захід відлякує та знищує мурах. Щоб комахи не робили гнізд в ґрунті, можна також розставляти ємкості з бурою, просочувати пояси соком алое та різними іншими препаратами.

Основне джерело живлення для мурах − це солодкі виділення шкідника − попелиць. Тому, якщо зменшити щільність попелиць на рослинах, то і мурашок буде менше. Проти попелиць використовують біологічний препарат Актофіт. У народі існує маса рецептів відварів та витяжок певних рослин від них, наприклад, базиліку духмяного, часнику, чистотілу, тютюну та інших. Але не потрібно фізично знищувати мурах, поливаючи гнізда окропом, тому що це живі істоти, які мають право на існування.

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