Як позбавитися від равликів та слимаків на садовій ділянці: рецепт простого та натурального засобу

Слимаки та равлики можуть сіяти хаос у садах більшу частину року, поїдаючи рослини. Щоб зупинити це, існує саморобний спрей, який фахівці радять робити садівникам.

Слимаки та равлики активні більшу частину року, але особливу проблему вони становлять навесні, коли у них багато молодняку. Садові равлики та слимаки поїдають овочі та декоративні рослини, особливо саджанці та рослини з молодим та м'яким листям. Вони в основному активні після настання темряви, особливо коли тепло та волого. Вони можуть швидко поїдати і знищувати різні рослини.

Експерт у галузі садівництва поділився з читачами Еxpress.co.uk, як уникнути появи слимаків та равликів у саду.

Один із найкращих способів, який підтримують деякі з найдосвідченіших селекціонерів та виробників, – це водний розчин часнику. Це природний спосіб відлякати як слимаків, так і равликів, який не завдасть жодної шкоди довкіллю.

Як знищити слимаків та равликів / Фото: Credits

Щоб приготувати домашній спрей, почніть із кип'ятіння двох повних головок часнику в каструлі з водою. Розчавіть кожен зубчик, щоб вичавити якнайбільше часникового соку. Процідіть розчин через сито і приготуйте розчин, змішавши дві столові ложки часникового відвару з п'ятьма літрами води. Використовуйте цей засіб для обприскування або поливання рослин один раз на тиждень та після дощу, якщо бажаєте отримати найкращі результати.

Як знищити слимаків та равликів / Фото: Credits

Обприскувати садок слід до жовтня. Після цього слимаки та равлики стають менш активними.

Зберігайте воду на вулиці, в сухому прохолодному місці або в холодильнику. Одного разу приготований розчин можна використовувати протягом усього сезону.

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