Як позбутися молі без нафталіну: 8 дієвих та нетоксичних засобів

Коли ми виявляємо у своїх речах міль, першою думкою буває купівля нафталінових кульок. Але, як відомо, нафталін пахне так огидно, що може відлякати не лише її. Крім того, таблетки нафталіну пронизані хімічними речовинами, які можуть бути токсичними як для людей, так і для тварин. На щастя, є кілька альтернативних варіантів захистити свій будинок, шафи та одяг від молі. Деякими з них поділився First For Women.

Що таке нафталінові кульки і чому їх використовують для відлякування молі

Кулі від молі виготовлені з твердих хімічних речовин, яким надають форму маленьких кульок або таблеток, а пари, що виходять від них, не дозволяють молі розмножуватися і харчуватися вашим одягом. Спочатку нафталін виготовлявся зі з'єднань камфори, які видобувались із камфорних дерев, але тепер їх часто роблять із нафталіну, який класифікується як токсичний хімікат.

Вплив нафталіну на людину під час вдихання, проковтування та шкірного контакту може призвести до гемолітичної анемії, пошкодження печінки та неврологічних порушень. Нафталінові кульки є надзвичайно ефективними для відлякування молі, але вони небезпечні для нас.

Чому моль атакує одяг і чим він насправді харчується

Багато хто думає, що доросла моль поїдає одяг і тканини, але насправді винуватцем ушкоджень є личинкова стадія молі. Для розвитку личинкам необхідний вітамін B у раціоні, і тому вони харчуються людським волоссям, потом, плямами від молока або інших напоїв на одязі та тканинах, щоб отримати поживні речовини. Личинки молі не люблять, коли їх турбують, тому найчастіше їх можна виявити всередині або навколо одягу та інших багатих на поживні речовини матеріалів, які не носять регулярно, а часто використовувані та чисті предмети одягу вона пошкоджує рідко.

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Періть речі, які рідко носите

Перший крок у боротьбі з міллю — переконатися, що ваш одяг чистий (і сухий), перш ніж відправляти його на тривале зберігання. Якщо речі будуть чистими, то личинкам молі просто не буде чим харчуватися і вона у ваших чистих речах не оселиться.

Пакетики із сушеною лавандою

Сильний запах лаванди ефективно відлякує міль. Просто додайте сушену лаванду в стару шкарпетку або панчоху, якщо у вас немає під рукою спеціального мішечка, зав'яжіть його і запакуйте разом з одягом або покладіть у шафу. Ваш одяг не міститиме шкідників і чудово пахнутиме.

Кулі з ефірної олії лаванди

Сезон лаванди вже минув, а проблема молі вийшла на перший план? Візьміть трохи ефірної олії лаванди. Зануріть ватяні кульки в ефірну олію лаванди і покладіть їх у шафу. Але пам'ятайте, ефірна олія лаванди може бути токсичною під час ковтання, тому тримайте її подалі від свійських тварин та дітей.

Пакетики з кедрової стружки

Властивості кедра відлякувати шкідників можуть захистити ваш одяг від молі. Він випромінює запах камфори, який не подобається молі, але водночас надає вашому одязі свіжий аромат різдвяної ялинки. Зберігання чистого одягу в скрині або шафі з кедрового дерева може допомогти відлякати міль, проте не у всіх є можливість купити таку шафу. Натомість пакетики, наповнені кедровою стружкою, можуть забезпечити аналогічні властивості відлякування шкідників за набагато менші гроші. Просто наповніть пакети-саше (або стару шкарпетку) кедровою тріскою, потім засуньте їх у ящики або прикріпіть до вішаків у шафі.

Спрей з ефірною олією кедра

Через деякий час кедрова стружка може втратити свій аромат дерева. Щоб відновити аромат, що відлякує шкідників, зробіть спрей з ефірною олією кедра. У маленькій пляшці з розпилювачем на 60 мл додайте близько 40 крапель ефірної олії кедра долийте дистильованою водою. За необхідності розпорошіть кедрову тріску, дайте їй висохнути, потім розкладіть по пакетиках і помістіть у ящики або на вішаки у шафі. Важливо пам'ятати, що ефірна олія кедра може бути токсичною під час ковтання, тому тримайте її подалі від свійських тварин та дітей.

Шматочки мила

Нетоксична альтернатива смердючим нафталіновим кулькам — шматочки мила. Аромат мила та ефірні олії відлякують міль та інших шкідників, що люблять тканини. Просто киньте жменю обмилків у паперовий пакет, проробіть у пакеті кілька невеликих отворів і закріпіть верхню частину степлером. Потім покладіть пакетик у скриньку із одягом.

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Пластівці та мийний засіб

Якщо у вас є проблема з міллю, ви можете створити пастку для молі своїми руками. Наповніть миску з пластівцями водою і видавіть кілька чайних ложок засобу для миття посуду, потім поставте миску під джерело світла і залиште його увімкненим на ніч, вимкнувши всі інші джерела світла в кімнаті. Метеликів приверне світло, і якщо вони потраплять у воду, не зможуть вибратися через залишки мийного засобу.

Морозилка

Щоб вивести личинки, помістіть пошкоджені предмети одягу в глибоку морозильну камеру за -30 С на 3 дні, холод уб'є яйця та личинки молі. Якщо предмети одягу великі (наприклад, цілий плед), їм може знадобитися зберігання в морозильній камері протягом двох або більше тижнів.

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