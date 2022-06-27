Як позбутися мух без побутової хімії

Якщо дотримуватися наших рекомендацій, то можна буде забути про настирливі мухи на кухні.

Експерти з прибирання дали Mirror маловідому пораду, як не допустити проникнення набридливих мух до вашої оселі.

Вони рекомендують як домашню рослину завести на підвіконні базилік, який відлякує мух. Також вони стверджують, що не менш ефективно відлякує мух м'ята, її також можна вирощувати в горщику на підвіконні.

Щоб відлякати мух, експерти також рекомендують дотримуватися шести правил:

зробіть свій власний натуральний спрей для відлякування мух. Комахи ненавидять запах ефірних олій, таких як лемонграс, лаванда та м'ята. Ви можете зробити свій власний натуральний спрей для відлякування мух, просто додавши кілька крапель цих олій у воду в пульверизаторі. Лаванда — ідеальний вибір, оскільки вона залишає свіжий запах у кімнаті. Але можна зробити суміш або кілька різних запахів та змінювати залежно від настрою. Просто розпорошуйте цей натуральний засіб на кухні протягом дня;

зберігайте газовані напої в холодильнику та негайно витирайте пролиті рідини. Плодових мушок приваблює вуглекислий газ, що міститься в газованих напоях, тому якщо їх розлити і вчасно не витерти калюжі, плодові мушки будуть у захваті. Краще зберігати газовані напої у холодильнику, щоб захистити їх від плодових мух;

не залишайте брудний посуд біля раковини. У спекотні літні місяці це привабить мух;

використовуйте яблучний оцет для відлякування плодових мух. Якщо вони завелися у вас на кухні, наповніть склянку наполовину яблучним оцтом, накрийте його харчовою плівкою і проткніть у ній невеликі отвори. Це має залучити плодових мушок, ви зможете їх таким чином зібрати та випустити за межі вашого будинку. Також важливо зберігати фрукти у холодильнику.

чудовий лайфгак — насипати харчову соду на дно відра для сміття перед тим, як покласти в нього новий мішок. Харчова сода повинна поглинати будь-які запахи та рідини, що випливають із пакета;

тримайте залишки їжі герметично закритими в мішках та ємностях для зберігання, щоб мухи не могли дістатися їжі.

Читайте також:

[media type="video" id="387592087"