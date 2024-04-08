Як позбутися мух: експерти назвали найпростіший і найбезпечніший спосіб

Щоб назавжди позбавитися цих комах, вам знадобляться всього три кухонних предмети, які і допоможуть вам позбавити дім від мух.

З підвищенням температури та офіційним початком весни ми виявляємо у своїх будинках все більше і більше мух.

Комахам потрібна лише найменша кількість вологи, щоб уникнути зневоднення, тому вони можуть залишатися живими, навіть просто випиваючи конденсат зі стін або вікон.

Якщо не боротися з мухами, вони можуть поширювати такі бактерії, як сальмонелла, черевний тиф та кишкова паличка.

Експерти Еxpress.co.uk стверджують, що звичайних домашніх мух буває складно позбутися, особливо, коли погода тепла, а вікна та двері залишаються відчиненими. Використання хімічних пестицидів може бути дуже ефективним, але дехто турбується про проблеми зі здоров'ям та збитки для довкілля.

Але ви можете використовувати природний та безпечний метод, щоб позбавити свій дім від комах, що переносять антисанітарію.

Для цього налийте в склянку приблизно 2-3 см яблучного оцту та кілька крапель засобу для миття посуду. Накрийте її поліетиленовою плівкою. Закріпіть плівку гумкою і зробіть невеликі отвори вгорі.

Мух привабить оцет у склянці і вони залетять через отвори. Однак мило для посуду допоможе їм потонути.

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