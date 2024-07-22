Як позбутися мух за допомогою натуральних засобів: 5 дієвих рецептів

В теплу погоду присутність мух у наших домівках стає помітнішою. На щастя, є багато засобів захисту від них, у тому числі натуральні рослинні засоби.

Мухи у теплі дні та швидко розмножуються, шукаючи притулку та їжі в наших оселях.

Щоб насолодитися літом без мух, експерти поділилися з Express.co.uk кількома природними методами запобігання вторгненню мух у ваш дім.

Базилік

Базилік / Фото: Credits

Можна розміщувати базилік біля вікон або дверей, щоб мухи не проникли в будинок. За словами експертів, сильний аромат трави відлякує мух, що робить її природним і ефективним засобом вирішення проблеми.

Лаванда

Лаванда / Фото: Credits

Вирощуйте рослини лаванди на вулиці, поставте букет свіжої лаванди у вазу або розбризкуйте лавандову олію біля входів і вікон.Запах лаванди, як відомо, відлякує мух і не дає їм проникнути у ваш дім.

Лаванда також може відлякати ряд інших шкідників, включно з щурами й комарами, і чудово пахне в саду.

Цитрусові кірки

Лимон / Фото: Credits

Розмістіть шкірку цитрусових там, де, як відомо, згруповуються мухи. Незважаючи на те, що запах приємний для людей, сильний запах є жахливим для мух і допомагає тримати їх на відстані.

Пастка з яблучного оцту

Змішайте яблучний оцет і засіб для миття посуду в склянці, накрийте її харчовою плівкою і проткніть у верхній частині маленькі отвори. Мух приваблює оцет, але як тільки вони потрапляють у пастку, вони не можуть вибратися.

Кайенский перцевий спрей

Перець / Фото: Credits

Змішайте одну чашку води з однією чайною ложкою кайенского перцю в пляшці з розпилювачем і збризніть біля входів і місць, де зазвичай можна побачити мух. Цей натуральний і доступний репелент ефективно відлякує мух, а також інших шкідників.

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