Як позбутися щурів без отрути: простий і дієвий засіб

Пацюки здатні зіпсувати життя будь-де. Вони однаково часто заводяться у міських будинках та дачних будиночках.

Британський експерт з прибирання місіс Гінч, справжнє ім'я якої — Софі Гінчліфф, шанувальники якої нещодавно спільно знайшли кілька дієвих засобів відлякування кішок, що намагаються перетворити вашу садову ділянку на туалет, цього разу вирішила обговорити в групі ентузіастів прибирання важливу проблему — як позбутися щурів.

Щури можуть поширювати небезпечні захворювання, завдавати шкоди садам, викопувати ями, прогризати собі шлях через паркани та сараї. Вони часто зустрічаються в літніх кухнях, теплицях під настилом або компостних купах.

Ентузіасти прибирання поділилися своїм досвідом та кількома дуже цікавими ідеями, які були опубліковані в Еxpress.co.uk

По-перше, всі зійшлися на думці, що залишки їжі в будь-якому місці можуть стати принадою для щурів, тому краще їх просто так ніде не залишати, на жаль, це стосується і годівниць для птахів.

По-друге, труїти щурів отрутою — витівка дуже небезпечна, тому що цією ж отрутою може отруїтися ваш кіт або сусідський собака.

А ось як дієвий і безпечний засіб багато користувачів назвали олію перцевої м'яти: "Олія перцевої м'яти по периметру вашого саду працює і закриває будь-які дірки у вашому паркані, щоб щур не міг проникнути у ваш сад", — написала одна з ентузіасток прибирання.

Також користувачі як дієвий засіб від щурів часто називали рідину для полоскання рота: "Я виявив, що ватяні кульки, просочені рідиною для полоскання рота, які регулярно кидали навколо будь-яких схованок щурів, допомагали, і я поливав ділянки екологічно безпечним дезінфікувальним засобом і рідиною для полоскання рота, оскільки вони не люблять такі запахи", — поділився досвідом інший фанат прибирання.

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