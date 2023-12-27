Як позбутися запаху їжі: 10 способів наповнити будинок приємним ароматом

Як зробити так, щоб на кухні завжди гарно пахнуло, незалежно від того, що ви готуєте – спробуйте один із цих простих прийомів.

Немає нічого кращого за запах смачної їжі, приготовленої вдома, але деякі запахи можуть стати неприємними, якщо їх залишити надовго. Такі інгредієнти, як риба, сильні спеції, цибуля й часник, часто стають винуватцями появи небажаних запахів на кухні. Переддень Нового року – це найзавантаженіший час року для наших кухонь, адже ми готуємо святкові застілля. Звісно, з часом ви можете втомитися від постійного запаху їжі і захочете наповнити кухню й весь будинок іншими приємнішими ароматами.

На щастя, зробити так, щоб в оселі гарно пахнуло після приготування їжі, не так вже і складно. Експерти Woman&home назвали 9 способів, за допомогою яких вам буде легко позбутися небажаних запахів.

Прибирайте під час готування

10 способів наповнити будинок приємним ароматом / Фото: Credits

Найпростіший спосіб запобігти появі запахів їжі – це якомога швидше усунути всі сліди готування страв за допомогою прибирання.

Прибирайте під час приготування їжі, швидко протираючи поверхні від розлитої рідини або жиру. Пізніше ви можете почистити кухонні шафи від жиру за допомогою харчової соди, але під час приготування їжі достатньо швидкого протирання.

Ополосніть і вимийте свої сковороди, форми для запікання або посуд, який вам більше не знадобиться, коли ви продовжуєте готувати. Це запобігатиме накопиченню часточок їжі та запахів із часом.

Запаліть свічки

Гарні ароматичні свічки можуть значно покращити аромат у будь-якій кімнаті, але який із них найкраще підійде для приємного запаху на кухні? Немає жодних сумнівів, що на кухні зазвичай найкраще працює цитрусовий аромат.

Провітрюйте частіше

Вентиляція є ключем до усунення запахів у будь-якому приміщенні, оскільки запахи розсіюються у міру циркуляції свіжого повітря. Одним із найважливіших факторів запобігання утворенню неприємних запахів є забезпечення достатньої вентиляції на всій кухні. Переконайтеся, що потік повітря проходить всією кухнею, щоб запахи не застоювалися.

Під час приготуванні їжі на кухні найефективніший спосіб позбутися стійких запахів – використання витяжки під час процесу та протягом короткого часу після нього, щоб забезпечити ефективну фільтрацію повітря за допомогою вентилятора.

Якщо у вас немає витяжки, – нічого, ви однаково зможете достатньо провітрювати кухню. Один із найкращих способів зробити це – відчинити вікна, влаштувавши за можливості невеликий протяг. Це не лише позбавить приміщення небажаних запахів, але й допоможе покращити якість повітря у ньому.

Приготуйте "глінтвейн" без вина

Деякі інгредієнти, які можуть бути у вас вдома, часто є ефективними натуральними дезодораторами. Цедра цитрусових – лимона та апельсина – або палички кориці та гвоздика – все це стане чудовим освіжувачем повітря, якщо варитиметься на плиті в киплячій воді.

Ви також можете використовувати дифузори ефірних олій або автоматичні освіжувачі повітря. Однак важливо мати на увазі, що перекриття запаху чимось приємнішим не усуне, власне, саме його причину.

Скористайтеся содою

10 способів наповнити будинок приємним ароматом / Фото: Credits

Чищення харчовою содою стало неймовірно популярним через її природну здатність видаляти жир, а також поглинати навіть найстійкіші запахи їжі, якао готується – ось чому сода настільки ефективна для очищення духової шафи.

Харчова сода – надзвичайно універсальний і доступний засіб для чищення. Її можна використовувати для багатьох цілей, включно з боротьбою із запахом. Якщо неприємний кухонний запах виходить із холодильника, ви можете залишити на верхній полиці відкриту невелику миску із содою, і вона вбере неприємні запахи.

Ви також можете залишити соду на стільниці, якщо не можете знайти джерело неприємного запаху. Просто насипте кілька столових ложок харчової соди до миски, залиште її на стільниці, в ідеалі – поряд із джерелом запаху, і залиште на ніч. Гранули природним чином поглинають і нейтралізують будь-які небажані запахи, які ще присутні в повітрі.

Перевірте сміттєві відра

Не дивно, що сміттєві ємності є одними з найчастіших джерел неприємних запахів на кухні – чи то звичайні відходи, чи харчові контейнери або вторинна сировина. Важливо регулярно виносити сміття, щоб уникнути скупчення харчових відходів і пов'язаних із ними запахів.

Є кілька простих прийомів, які можна використовувати, щоб позбутися запаху відра для сміття. Сміттєві пакети часто підрізуються, тому покладіть на дно відра кульки з харчової соди або ватяні кульки, просочені ефірними маслами. Це допоможе нейтралізувати неприємні запахи та увібрати вологу.

Також можна насипати на дно сміттєвого відра сіль, яка може поглинати будь-які рідини, що викликають неприємні запахи, а також і просто запахи. Це також є хорошим способом знищення будь-яких бактерій або комах у ємності для сміття.

Користуйтеся кришками

Закривати кришки на каструлях під час готування – це не лише чудовий спосіб знизити вологість у приміщенні, це також може допомогти обмежити поширення різких запахів їжі.

Утримуйте раковину в чистоті

10 способів наповнити будинок приємним ароматом / Фото: Credits

Очищення зливного отвору кухонної раковини та підтримання чистоти в зоні миття потрібні для створення приємного запаху на кухні. Регулярне зливання суміші оцту або харчової соди з гарячою водою в каналізацію – це простий та ефективний метод усунення стійких запахів і підтримки свіжого запаху на кухні.

І оцет, і харчова сода діють як природні дезодоранти та допомагають розщеплювати органічні речовини, запобігаючи появі неприємних запахів у вашій водопровідній системі.

Спробуйте наповнити раковину невеликою кількістю окропу та скибочками лимона, які діють як природний дезодорант, поширюючи на кухні свіжий цитрусовий аромат.

Не залишайте немитий посуд

Так само, як миття кухонного приладдя під час готування, не менш важливо мити посуд одразу після їжі. Не складайте його до раковини, хоч яким би привабливим це не було після того, як ви попрацювали біля гарячої плити, а потім ситно повечеряли. Це призведе до того, що часточки їжі затримуватимуться довше, і згодом на кухні з'явиться неприємний запах.

Вимийте посуд, намагаючись водночас не засмічувати злив кухонної раковини. Якщо у вас є посудомийна машина, увімкніть її, щойно завантажите весь брудний посуд.

Очищуйте кухонну техніку

10 способів наповнити будинок приємним ароматом / Фото: Credits

Щоденні прилади, які ви використовуєте для приготування їжі, можуть зберігати стійкий її запах, якщо залишити їх брудними. Тому чищення духовки, плити та мікрохвильовки – все це важливі справи, які допоможуть надати вашій кухні приємного запаху.

10 способів наповнити будинок приємним ароматом

Оскільки духовка і плита є двома приладами, що часто використовуються, їх варто ретельно чистити раз на місяць.

Люди часто забувають про мікрохвильову піч. Раз на місяць ставте до неї миску з водою і невеликою кількістю лимона на хвилину-дві, щоб нейтралізувати запахи та видалити стійкі плями, які потім можна буде легко витерти.

Зрештою, створення приємного аромату на кухні в будь-який час шляхом усунення запахів їжі, що готується, – це баланс між ефективним прибиранням, стратегічним використанням інгредієнтів, що знищують запахи, і правильною вентиляцією. Правильне поводження з цими елементами допоможе зберегти на кухні незмінно приємний аромат.

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