Як прати атласні простирадла та наволочки, щоб вони залишалися м’якими

Атласні простирадла та наволочки втілюють розкіш старого Голлівуду. Окрім естетичного вигляду, вони мають і практичні переваги: така білизна сприяє здоров’ю волосся та шкіри і зменшує тертя.

Для того, щоб атласні простирадла та наволочки зберігали свою гладкість і блиск протягом тривалого часу, варто дотримуватись кількох важливих правил догляду, про які розповіло видання Real Simple.

Атласні чи шовкові простирадла

Сатин означає гладку, блискучу тканину, яка може бути виткана з різних волокон: шовкових, бавовняних, віскозних, поліефірних або вовняних. Натомість шовкові простирадла – це натуральна тканина, створена з волокон шовкопряда, яка зазвичай сплітається атласним переплетенням для додаткової м’якості.

Шовкові волокна вимагають делікатнішого догляду, ніж бавовняні та поліефірні, однак для всіх атласних тканин варто уникати використання гарячої води, агресивних мийних засобів і високих температур під час сушіння.

Перед пранням варто перевірити етикетку з догляду за тканиною, яка допоможе визначити оптимальний метод догляду за атласними виробами.

Що знадобиться

Пральний порошок

Плямовивідник на ензимній основі

Пральна машина чи велика ванна для ручного прання

Сітчастий мішок

Сушарка для білизни

Як прати атласні простирадла та наволочки

Атласні вироби можна прати вручну чи у машинці, дотримуючись деяких правил, щоб зберегти їхню ніжність і блиск.

Крок 1: сортування білизни

Перед пранням варто розділити білизну, прати атласні простирадла та наволочки окремо чи разом з іншими атласними речами. Важкі тканини, як-от джинси чи махрові рушники, можуть пошкодити атласну структуру, спричинити зачіпки або розриви.

Крок 2: попереднє видалення плям

Якщо на тканині є плями, їх потрібно попередньо обробити пральним порошком або засобом для виведення плям на основі ферментів. Мийний засіб слід втерти пальцями у тканину та залишити на 10–15 хв для ефективного видалення забруднень.

Крок 3: прання

У разі машинного прання варто вибрати щадний режим, холодну воду та мінімальну швидкість віджиму. Наволочки рекомендується поміщати у сітчастий мішок для запобігання зношуванню. Під час ручного прання потрібно наповнити велику раковину чи ванну прохолодною водою з додаванням делікатного мийного засобу. Після попередньої обробки плям білизну замочують на 30 хв, потім акуратно перуть, уникаючи агресивного тертя. Ополіскують у прохолодній воді та обережно віджимають зайву вологу без скручування.

Крок 4: сушіння

Щоб зберегти структуру тканини, найкраще сушити атласну білизну за низьких температур у сушарці чи розвішувати її на сушарці у приміщенні. Високі температури можуть пошкодити волокна та спричинити їхню ламкість. Наволочки слід вийняти з сітчастого мішка перед сушінням, щоб уникнути появи зморшок. Оптимальним варіантом є зняття білизни із сушарки, коли вона ще трохи волога, після чого її варто розкласти на рівній поверхні для остаточного висихання. Якщо використовується природне сушіння, необхідно уникати прямого сонячного проміння, яке може призвести до втрати блиску тканини.

Як позбутися появи зморшок на атласних простирадлах

Попри те, що більшість людей не прасує постільну білизну, для атласних виробів це може бути корисним. Прасувати слід на низькому чи середньому рівні температури, використовувати додаткову тканину між праскою та білизною для запобігання обпалюванню.

Альтернативою може стати відпарювач для одягу, який допоможе позбутися зморшок. При цьому насадку слід тримати на відстані щонайменше 15 см від тканини, щоб уникнути появи водяних плям.

Дотримання цих простих правил дозволить зберегти атласні простирадла та наволочки в ідеальному стані, подовжувати їхню довговічність та забезпечувати максимальний комфорт під час сну.

Ми також писали про те, як прати кашемірові та вовняні светри.

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