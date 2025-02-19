Як прати джинси, щоб вони не сідали та не линяли

Джинси – це не просто елемент гардероба, а справжній мастхев для багатьох людей. Вони підходять до будь-якого стилю та стають улюбленою частиною образу. Та як правильно за ними доглядати, щоб зберегти колір, форму та комфорт, спробуємо розібратися.

Видання Martha Stewart розповіло, як прати джинси так, щоб вони не сідали та не втрачали колір.

Частота прання джинсів

Розберімось з основами: денім – це щільна та міцна тканина, яка не потребує частого прання. Насправді щоб зберегти насичений колір, найкраще прати джинси якомога рідше. Однак для більшості людей це не зовсім практичний варіант.

Як же часто потрібно прати джинсову тканину, залежить від її складу. Якщо у ваших джинсах є лайкра (еластан), вони збережуть свою форму впродовж 3–5 носінь. Для жорсткіших моделей, виготовлених зі 100% бавовни без еластичних волокон, прати їх можна набагато рідше – приблизно кожні 8–10 носінь.

Що підготувати перед пранням

Перед тим як випрати джинси, підготуйте правильні засоби для догляду:

Делікатний мийний засіб. Агресивні порошки та гелі можуть вимивати барвник із тканини.

Агресивні порошки та гелі можуть вимивати барвник із тканини. Чашка білого оцту. Коли ви додаєте оцет під час прання, це може допомогти зберегти колір тканини. Так, спочатку може з’явитися кислуватий запах, але він зникне після висихання.

Як правильно прати джинси

Крок 1: Виверніть джинси навиворіт

Перед тим як завантажити джинси у пральну машину, обов’язково виверніть їх навиворіт. Це допоможе захистити колір і зменшити тертя між волокнами деніму.

Крок 2: Оберіть правильний режим прання

Додайте рекомендовану кількість м’якого мийного засобу.

Якщо використовуєте оцет, влийте чашку у відсік для кондиціонера.

Встановіть пральну машину на делікатний режим з використанням холодної води.

Уникайте прання джинсів разом із речами світлих відтінків, щоб уникнути фарбування.

Крок 3: Висушіть джинси

Сушіння є одним із найважливіших етапів догляду за джинсами. Не використовуйте сушильну машину – висока температура руйнує еластичні волокна, призводить до вицвітання та усадки тканини.

Краще висушити джинси на повітрі, розвісивши їх на мотузці чи поклавши на горизонтальну поверхню. Після висихання тканина може здатися трохи грубішою, але після години носіння вона знову стане м’якою та комфортною.

Чи можна прати джинси вручну

Так, можна, хоча це може бути доволі виснажливо. Джинси, особливо з необробленого чи сирого деніму, під час намокання стають важкими та випрати їх вручну доволі складно. Якщо вам все ж потрібно випрати їх без використання пральної машини, замочіть у холодній воді з невеликою кількістю м’якого засобу, потім обережно відіжміть і висушіть на повітрі.

Як повернути форму розтягнутим джинсам

Якщо ваші джинси втратили форму, є кілька способів повернути їм колишню посадку:

Виверніть їх навиворіт і покладіть у сушарку на слабкому режимі на 10 хв, потім розвісьте для остаточного висихання.

Повісьте джинси у ванній кімнаті під час прийняття гарячого душу. Пар допоможе розгладити тканину та зробити її щільнішою.

Чи допомагає заморожування джинсів

Популярний лайфгак про те, що можна освіжити джинси, поклавши їх у морозильну камеру, насправді не працює. Низька температура може тимчасово усунути запах, але бактерії, які його викликають, залишаються на тканині. Тому найкращий спосіб освіжити джинси – просто випрати їх відповідно до рекомендацій.

Поради

Не використовуйте кондиціонери для білизни, оскільки вони можуть зруйнувати волокна тканини.

Уникайте надмірного тертя під час носінні та пранні – це допоможе уникнути витончення тканини.

Зберігайте правильно джинси – складайте їх рівно чи вішайте на плічках, щоб уникнути заломів.

Дотримуючись цих простих порад, ви надовго зможете зберегти свої улюблені джинси у відмінному стані.

Ми також писали про те, як стилізувати джинси та піджак для повсякденного вбрання: 7 ідей.

Читайте також: