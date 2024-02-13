Як прати джинси, щоб вони не втрачали колір: 3 прості правила

Темно-сині або чорні джинси містять багато барвників, тому під час прання вони можуть втрачати колір і від цього їх зовнішній вигляд може зіпсуватися.

Джинси є невід'ємною частиною гардеробу, їх можна носити в різних випадках. Однак темні джинси з часом можуть вицвісти у пральній машині та мати потертий вигляд.

Використання гарячої води й активних мийних засобів може призвести до швидкого вицвітання джинсів. Тому еxpress.co.uk зібрав думки членів спільноти фанатів чистоти і прибирання місіс Гінч (понад 4,8 мільйона передплатників у Instagram), які поділилися своїми простими рішеннями цієї проблеми.

Ось три, на наш погляд, найрозумніші з них:

Завжди періть джинси навиворіт. Це запобігає вицвітанню. Використовуйте щадні для кольору мийні засоби. Додавайте половину чашки білого оцту разом із пральним порошком, щоб зберегти колір ваших джинсів.

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